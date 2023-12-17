流感肆虐日本！估患者數破111.8萬人 10年來最快達「警報級別」
近來日本最近流感病例急速增加，在12月4日至10日的一週之間，全國流感患者人數超過16萬人，平均每間機構患者人數超過30人，達到「警報級別」，這是10年來最快達到該級別。各地中小學停課頻傳，東京甚至有學校，全校13個班級，就有11個停課。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《時事通信社》、《共同社》等日媒報導，日本厚生勞動省公佈數據稱，日本全國約5000間定點醫療機構，在12月4日至12月10日一週內就診季節性流感新增患者總計16萬6690人，平均一間醫療機構新增病例為33.72人，比起前一週的26.72人增加了約1.26倍。國立感染症研究所估算，日本季節性流感患者約有111.8萬人。
由於平均機構患者數超過30人就達到「警報級別」，這也是十年來最早達到該級別。報導指出，按都道府縣來看，33個道縣達到流感警報級別。因流感而停課的幼稚園、小學、國中、高中等學校機構達到6382間。
此外，除了季節性流感外，過去3週，日本新冠病毒感染人數連續增加，專家警告，今年底到明年初，不論是季節性流感疫情或新冠疫情，都有可能會進一步蔓延，呼籲民眾不要掉以輕心。
日本流感疫情往年在冬季流行，春季前後消退，但今年情況十分罕見，從8月開始逐步上升，10月就達到每間定點醫療機構平均10人得流感的「提醒級別」。有日本專家認為，是因為先前新冠疫情防疫過度，造成免疫力不足，才會出現大爆發。