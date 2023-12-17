象鼻岩斷裂墜海再見了！「最後身影照」曝光　下個危機景點是它

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而仔細看「象鼻岩」的Google評價，有不少去過的遊客紛紛留言五星好評，也貼上剛去看象鼻岩的「最後身影照」，「上個月才剛去看過而已，實在讚嘆大自然的鬼斧神工，未來看不到真的可惜」、「才剛去過回來，結果長鼻就斷了，來給五星好評以此紀念」、「真的很漂亮很舒服的地方，可惜了」、「象鼻岩拜拜了！今年八月和十月分別去了一次，留下了很好的回憶」、「11月剛去過一次，謝謝象鼻岩帶給我們這麼美麗的風景」。
而對於象鼻岩崩落事件，新北市瑞芳區公所也貼文，表示「本所從109年起駐點保全及拉設警戒線避免遊客跨越攀爬岩體，致力於維護遊客安全及維護特殊地質景觀保護，而在16日因海水長期沖蝕及自然風化造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，已失去原先神似象鼻景觀，因目前象鼻岩體附近地質及氣象不穩定，目前已管制封閉禁止進入，呼籲民眾勿再前往」。
至於同樣有斷裂危機的東北角「女王頭」，在好幾年前就傳出有斷裂危機，女王頭的岩石年齡將近4000歲，高度為8公尺，因為觀看時貌似英國伊莉莎白女王的頭像而聞名，主要受到風化影響的則是頸部，從1960到1970年代還有220公分至240公分，到2008年剩下138.27公分，到現在2023年僅存119公分。
女王頭以每年1到2公分風化，越來越無法承受「頭部的重量」，交通部北觀處處長陳美秀在去年4月受訪時表示，女王頭至少10年內都還會在，經過與地理、地質學者討論後，目前態度是讓女王頭持續自然風化。現場已經避免遊客觸摸，完全杜絕人為影響，希望能讓女王頭存在時間稍稍延長。
📍女王頭歷年頸圍變化
1960到1970年代：220至240公分
2008年：138.27公分
2009年：136.9公分
2011年：132.45公分
2012年：130.11公分
2013年：129.43公分
2015年：127.88公分
2016年：125.78公分
2017年：125.01公分
2020年：122.18公分
2021年：120.49公分
2023年：119公分