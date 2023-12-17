Joeman涉毒風波1個月又被嘲諷 認不會停更影片「歡迎繼續嗆我」
百萬YouTuber Joeman（九妹）以開箱、介紹美食等日常生活影片爆紅，上個月卻在家中被搜出大麻，事後他坦承今年在國外跟台灣都曾吸食過，形象受創。不過，事發以來他仍持續頻道經營，昨（16）日還貼出網友酸他的截圖，坦然面對的說：「歡迎繼續嗆我」。
記者薛羽彤／綜合報導
Joeman 11月初被爆出警察在他家中搜到大麻，同日遭移送新北地檢署複訊後，最後無保請回，隔日，Joeman發出道歉影片滅火，也持續頻道經營，照常更新影片。近日，Joeman推出新片，內容在探討台灣黃牛產業，有網友在留言區寫下「有牛的地方基本一定會有『草』」，諷刺他吸毒一事。
Joeman看到後截圖發在Threads，表示自己看這則留言笑出來，「日子還是要過，影片不會停，歡迎大家繼續花式嗆我」，淡定的面對自己曾經犯的錯，網友們紛紛表示，「真的很期待Joeman 像椅子講的那樣做一集麻麻的節目或是換一下風格一直有那種臭人的梗」、「也算是有點創意」、「來一集哈們藝人來報到」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁