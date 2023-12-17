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《炸裂吧！女孩》啦啦隊畇二被逼到啜泣！林襄也自責：我講得好爛

▲《炸裂吧！女孩》讓啦啦隊女孩畇二（左圖）自我介紹崩潰噴淚，就連時常在演藝圈走跳的林襄（右圖）都自責「講得很爛！」（圖／畇二IG、好看娛樂提供）
▲《炸裂吧！女孩》讓啦啦隊女孩畇二（左圖）自我介紹崩潰噴淚，就連時常在演藝圈走跳的林襄（右圖）都自責「講得很爛！」（圖／畇二IG、好看娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

全新大型實境秀節目《炸裂吧！女孩》昨（16）日晚間播出第二集，怎料，突如其來的90秒自我介紹關卡，讓女孩們錯愕又惶恐，就連林襄、梓梓、吳心緹、謝予容、珮含等多位擁有豐富經驗的女孩都表現不好，更有人因此崩潰爆哭。其中，中信兄弟Passion Sisters女孩畇二更是邊講邊啜泣，讓人看了好心疼。

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在經過橄欖球、團隊競走的測試項目後，製作單位在什麼都沒說的情況下，突然來了一場90秒的自我介紹。眾女孩們接到通知後，紛紛走進龐大的體育館來面對錢薇娟以及面試官，由於現場太過安靜，伴隨莫名的焦慮與壓力，讓好幾位女孩頻頻落淚。其中，來自偶像女團PINK FUN的成員謝予容就痛哭地說，「太安靜了！太緊張了！」珮含更坦承，她一看到夥伴哭就會想哭，讓錢薇娟有些傻眼。

▲謝予容講到一半痛哭，希望能跳說女團舒適圈，再度挑戰自己。（圖／《炸裂吧！女孩》YouTube）
▲謝予容講到一半痛哭，希望能跳說女團舒適圈，再度挑戰自己。（圖／《炸裂吧！女孩》YouTube）
在演藝圈出道8年的電豹女啦啦隊草莓，就被錢薇娟當場點名，常常在鏡頭前放空，草莓也邊講邊哭地說，自己不太擅長社交，希望藉由節目更能讓大家看到她。作為壓軸的Passion Sisters女孩畇二，原本還帶著笑容輕鬆面對，結果一換成自己時就忍不住噴出眼淚，一邊啜泣一邊描述，模樣讓粉絲看了好心疼。

▲草莓被點出問題後也忍不住落淚。（圖／《炸裂吧！女孩》YouTube）
▲草莓被點出問題後也忍不住落淚。（圖／《炸裂吧！女孩》YouTube）
▲畇二事後表示一聽到要自我介紹時，她就完全愣住。（圖／《炸裂吧！女孩》YouTube）
▲畇二事後表示一聽到要自我介紹時，她就完全愣住。（圖／《炸裂吧！女孩》YouTube）
此外，像是林襄、雅涵、梓梓、邱子芯等多位演藝圈豐富經驗的女孩都表現不佳，身為召集人的錢薇娟也頻頻搖頭，透露不是很滿意的神情。節目播出後，PTT台綜板討論不斷，「畇二QQ」、「突然要練口條不容易」、「錢姐真的很嚴肅」、「結果自我介紹留下印象的女孩反而沒有幾個人真是可惜」、「這自我介紹真的悲劇…」、「這樣的反應很真實啊XD」、「盧以恩的金鐘經歷直接講出來才是重點，也是完全忘記XD」、「雅涵連戲說台灣經歷都沒講到，太可惜了」、「連林襄這種都沒辦法把握一分半的抓住眼球機會了，更遑論其他人。」

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▲梓梓（左上）、吳心緹（右上）、孫尤安（左下）、林襄（右下）等女孩都擁有非常豐富的演藝圈經驗，卻都在自我介紹時卡關。（圖／《炸裂吧！女孩》YouTube）
▲梓梓（左上）、吳心緹（右上）、孫尤安（左下）、林襄（右下）等女孩都擁有非常豐富的演藝圈經驗，卻都在自我介紹時卡關。（圖／《炸裂吧！女孩》YouTube）


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