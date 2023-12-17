MLB／大谷加盟道奇關鍵因素？Kobe在6年前錄製影片意外成推手
日籍二刀流球星大谷翔平，在日前宣布離開待了6年的洛杉磯天使隊，轉戰同城球隊道奇，雙方簽下一紙10年總價值7億美金的天價合約。而根據《ESPN》記者Jeff Passan報導指出，道奇隊在招募大谷時，播出已逝世的洛杉磯湖人隊傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant，6年前特地錄製的影片，讓大谷相當感動。
實習記者陳品翔/綜合報導
早在 2017 年，Kobe就已經事先拍攝了這段影片，作為對道奇隊的恩惠。如今在Kobe比因直升機失事離世3年多後，Kobe崇高的聲譽遍及所有體育項目，他在2023年給大谷的遺言也與當時一樣。「世界上沒有比這更好的地方可以贏得勝利了，沒有比道奇隊更能贏得勝利的球隊了。」Kobe Bryant在預錄的影片裡說到。
「這是整個會議的亮點之一。」大谷透過翻譯水原一平告訴美國媒體。「看到這部影片我真的很驚訝，這是一個強烈而感人的訊息。」大谷翔平說到。
儘管兩人先前從未碰過面，但是對於大谷來說，他相當欣賞Kobe對於籃球的態度、相當執著與熱愛，同時全新全意將生涯奉獻給洛杉磯這座城市。Kobe的態度也讓大谷對他相當尊敬，或許在看到這部影片之後，也是最終大谷願意點頭加盟道奇的關鍵因素。
而道奇隊總教練Dave Roberts受訪時表示，儘管大谷明年賽季應該不會以投手身分上場，但等到大谷手臂恢復之後，除了指定打擊跟投球，也不排除讓他鎮守外野。他也承認會動用大谷的關係，持續招募歐力士王牌先發山本由伸，繼續強化道奇隊戰力。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁