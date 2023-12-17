限今天！7-11「餅乾、大阪燒」買1送1　全家「咖啡、泡麵」也半價

7-11今（17）日是「超值五六日」活動最後一天，本周共發動17款商品促銷，其中多達7件都是買一送一，包括黑巧克力威化餅乾平均25元、盛香珍零卡蒟蒻平均19元、利口樂潤喉糖平均23元、7PREMIUM大阪燒平均75元、國際鈦元素電池4入平均70元、韓國眼唇卸妝棉平均40元。
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🟡全家便利商店
全家會員優惠活動也到今（17）日，本周DM有13款商品，共有3款商品買一送一，強烈冷氣團來襲，低溫下探10度的日子裡必備熱咖啡，FMC濾掛咖啡指定品項買一送一，平均沖泡一杯15元。另有農心蝦片平均35元、奶油蝴蝶酥平均40元。
全家「康康五」限時12月15日至12月17日，本周多達8樣商品折扣幅度達5折。現煮飲品優惠是大杯單品美式平均50元、靜岡抹茶拿鐵平均33元，皆不限冰熱。
此外，另有FMC鹼性離子水800ml平均15元、阿奇儂×鮮乳坊白巧戀乳雪糕平均20元、不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵平均33元、農心浣熊炸醬烏龍碗麵平均40元、偉特鮮奶油糖平均20元、77綜合堅果乳加平均10元。
🟡萊爾富
每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，至12月17日到門市購買指定商品享優惠，數量有限，售完為止。本週共10款促銷商品，但並未祭出買一送一，其中重乳草莓奶茶買2送1，約是6.7折，平均單瓶17元。
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