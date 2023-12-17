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今低溫9.4度！7-11調酒咖啡「買2送2」可寄杯　拿鐵、美式買1送1

▲強烈大陸冷氣團來襲，快來杯熱咖啡暖手，7-11、全家、星巴克都有美式咖啡、拿鐵買一送一。（圖／業者提供）
▲強烈大陸冷氣團來襲，快來杯熱咖啡暖手，7-11、全家、星巴克都有美式咖啡、拿鐵買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

強烈大陸冷氣團全台有感，今（17）晨新北石門出現最低溫9.4度。放假不用提神還是要來杯熱咖啡，在戶外暖手最好用。7-11今（17）最後一天濃萃美式、卡布其諾買一送一，還有暖冬微醺的調酒咖啡寄杯買2送2。全家單品美式、靜岡抹茶拿鐵買一送一；星巴克也有椰奶那堤買一送一，《 NOWnews》整理低溫咖啡優惠，每杯原價、平均特價一次看懂。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜12月17日
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）

◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

◾燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

▲7-11指定咖啡買一送一、買二送一，限門市購買。（圖／業者提供）
▲7-11指定咖啡買一送一、買二送一，限門市購買。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至12月21日

◾To b. by agnès b.經典冰可可買5送2，7.1折（原價99元、特價71元）

◾大杯指定飲品任選買5送2，7.1折（原價65元、特價47元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾

◾濃萃拿鐵／濃萃美式任選買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）

◾燕麥指定系列任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶

◾冰精品燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）

◾冰淇淋紅茶買5送2，7.1折（原價65元、特價47元）

◾莫西多／白色佳人雞尾酒風味任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）

▲7-11線上寄杯有指定咖啡買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯有指定咖啡買5送2。（圖／業者提供）
▲暖冬微醺調酒咖啡推出APP線上寄杯買2送2。（圖／業者提供）
▲暖冬微醺調酒咖啡推出APP線上寄杯買2送2。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜12月17日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜即起至12月26日
◾大杯美式35元，7.8折（原價45元）

◾特大杯美式45元，7.5折（原價60元）

▲全家今起慶祝35週年慶，美式咖啡免費增量，中杯價格喝大杯美式，大杯美式增量變特大杯。（圖／翻攝自APP）
▲全家中杯美式咖啡升級大杯，大杯增量變特大杯。（圖／翻攝自APP）
🟡星巴克
即日起至12月29日期間，星禮程會員使用APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「一起喝椰奶那堤」，享大杯椰奶那堤買一送一，每筆訂單限優惠1組，活動期間不限購買次數。此外，明（18）日起至12月31日，買大杯以上飲品並將奶類更換成椰奶，可免費升級成特大杯。

▲星禮程會員使用APP行動預點，輸碼享大杯椰奶那堤買一送一。（圖／業者提供）
▲星禮程會員使用APP行動預點，輸碼享大杯椰奶那堤買一送一。（圖／業者提供）

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