今低溫9.4度！7-11調酒咖啡「買2送2」可寄杯　拿鐵、美式買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜12月17日
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜即起至12月21日
◾To b. by agnès b.經典冰可可買5送2，7.1折（原價99元、特價71元）
◾大杯指定飲品任選買5送2，7.1折（原價65元、特價47元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾
◾濃萃拿鐵／濃萃美式任選買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾燕麥指定系列任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶
◾冰精品燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾冰淇淋紅茶買5送2，7.1折（原價65元、特價47元）
◾莫西多／白色佳人雞尾酒風味任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜12月17日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜即起至12月26日
◾大杯美式35元，7.8折（原價45元）
◾特大杯美式45元，7.5折（原價60元）
🟡星巴克
即日起至12月29日期間，星禮程會員使用APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「一起喝椰奶那堤」，享大杯椰奶那堤買一送一，每筆訂單限優惠1組，活動期間不限購買次數。此外，明（18）日起至12月31日，買大杯以上飲品並將奶類更換成椰奶，可免費升級成特大杯。