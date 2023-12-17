低溫優惠！樂蝦拉麵買一送一 壽司郎烏龍麵降20元、拉麵便宜10元
今晨9.4度低溫，強烈大陸冷氣團來襲！不少餐飲業者推出暖心優惠，新加坡知名樂天餐飲集團旗下人氣「樂蝦拉麵」首度登台，插旗台北市信義區微風南山B2，獨創有「鑊氣」的「招牌三寶蝦湯拉麵」，歡慶開幕首五日「買一送一」；壽司郎則提出寒流對策「烏龍麵降價20元、拉麵便宜10元」，多達6款熱呼呼飽足麵食都無條件減價。
記者蕭涵云/綜合報導
新加坡知名樂天餐飲集團旗下人氣「樂蝦拉麵」首度登台，插旗台北市信義區微風南山B2，獨創有「鑊氣」的「招牌三寶蝦湯拉麵」，北海道濃烈的蝦味拉麵高湯與辛香鑊氣的中廚魂碰撞出火花，現點現煮、以粵菜功夫炒出十足鑊氣的鍋香，結合拉麵湯頭的鮮醇，每碗搭配白灼大白蝦、彈牙的魚子蝦滑及集團招牌鮮蝦雲吞，鮮美有味。
台灣首店還搶先全球開賣雞白湯底的「酸菜金黃魚片雞白湯麵」，以老母雞、肉桂、丁香、白胡椒等多種亞洲香料熬製而成的雞白湯，加入客家風味酸菜煮出鮮酸再以香辣油、花椒提味，辣麻醇厚；還有香滑濃郁的「黑松露乾拌麵」，搭配三款小菜與雞白湯的套餐組合，提供台灣消費者不同於以往的拉麵選擇。
「樂蝦拉麵」歡慶開幕即日起至12月19日，到店吃麵可享全麵品「買一送一」優惠，再送開幕回門禮「套餐升級券」 ；只要點麵即免費升級享有飲品與涼菜的套餐組合，數量有限送完為止。
低溫天氣總讓人想吃熱騰騰的湯麵，迴轉壽司品牌壽司郎幫大家備好寒流對策，即日起至12月24日，祭出暖心優惠「烏龍麵降價20元、拉麵便宜10元」，多達6款飽足麵食無條件折價。
包括叉燒豚骨拉麵 特價120元（原價130元） 、辣味噌拉麵 特價120元（原價130元）、胡麻擔擔麵 特價120元（原價130元） 、炸蝦烏龍麵 特價90元（原價110元） 、豆皮烏龍麵 特價90元（原價110元）、牛肉烏龍麵 特價90元（原價110元）。提醒大家，期間限定商品，數量有限售完為止；實際品項以各店銷售狀況為主。