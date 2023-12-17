北市41里長疑接受招待遭調查 徐巧芯咬林楚茵也曾赴中參加活動
台北市41名里長疑似接受優惠價格赴中國旅遊涉嫌反滲透法第4條，遭檢調查辦，其中多數為國民黨籍，對此，國民黨台北市議員徐巧芯也為里長抱不平表示，民進黨立委林楚茵9年前也曾前往大陸參加交流活動，「民進黨可以去大陸交流好棒棒，國民黨去就用反滲透法抓起來？」林楚茵也還原當時情況，並表明若有不法，歡迎檢舉。
記者邱新博／台北報導
徐巧芯今（17）日在臉書貼出一張林楚茵2014年於山西省太原市出席「情繫三晉～兩岸文化聯誼行」的新聞照片，並引述相關報導，稱當時還是新聞主播的林，在活動結束當天的晚會曾上台，手拿模擬的電視框，向觀眾介紹在「情係三晉」走過的行程。
徐巧芯質疑，林楚茵是民進黨不分區立委，下屆被排在安全名單內，她不只去「情系三晉」，過去也曾拍抖音、看愛奇藝，而民進黨完全沒意見，但卻嚴辦自費到大陸旅遊的基層，若這不是綠色恐怖，什麼才是？
除承諾若進入國會，一定會重新檢討《反滲透法》這部「東廠惡法」外，徐巧芯也質問，這起里長被約談的事件起因，是新潮流系議員發動，而針對林楚茵曾去大陸參加活動，新潮流「要不要先辦她？」
林楚茵則回應，她2014年是受三立指派參加媒體聯合參訪團前往中國交流，且包括中天、中廣、TVBS都有獲邀，她沒有被要求聽訓，當然也沒人會指定要支持哪個候選人；「如果國民黨覺得有不法，歡迎檢舉，我願意接受調查！」