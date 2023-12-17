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冷氣團來襲逆向操作！台中競總開短褲趴　侯友宜：愛水不驚流鼻水

▲朱立倫開心秀出自己剪得參差不齊的褲腳。（圖／朱立倫辦公室提供，2023.12.17）
▲朱立倫開心秀出自己剪得參差不齊的褲腳。（圖／朱立倫辦公室提供，2023.12.17）

記者顏幸如／台中報導

首波冷氣團影響台灣，國民黨總統候選人侯友宜台中市聯合競選總部今成立，團隊打出「穿短褲撩落去，勇腳站出來」訴求，所有選將穿短褲上場，黨主席朱立倫沒有短褲，自己剪破牛仔褲；侯友宜則是透露一早出門就流鼻水，笑稱果真是「愛水不驚流鼻水」，水代表3號，尤其掃街時受到民眾熱情支持，內心暖烘烘一點都不冷。

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冷氣團來襲，台北清晨最低溫僅9.4度，台中則是15度，外出民眾多穿著厚外套，但今（17）日上午成立的侯友宜台中市聯合競選總部，日前決定以「勇腳攏ㄟ來」做為亮點活動，要求所有上台的選將都穿著短褲亮相，象徵支持勇腳追逐匪徒，突顯侯友宜基層出身，是最能代表台灣人民的領導人。

台中市長盧秀燕受訪時說，這次主題是「穿短褲撩落去，勇腳站出來，為台灣為人民」，很多人好奇過程有沒有遇到阻礙，她親自打電話給侯友宜，要求穿短褲，「他一聲就說好，說服過程一點困難都沒有」。黨主席朱立倫則是臨時找不到短褲，自己將牛仔長褲剪短，還在台上秀出剪成參差不齊的褲腳。

▲侯友宜等人穿著短褲高舉槌子，象徵要敲掉民進黨的貪污與黑金。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.12.16）
▲侯友宜等人穿著短褲高舉槌子，象徵要敲掉民進黨的貪污與黑金。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.12.17）
侯友宜則說，平常運動打球時會穿短褲，但上班從沒穿過，前兩天在電話中聽到「可以穿短褲來台中造勢嗎？」嚇一跳。他用台語說，今天看到大家都穿短褲，「代表真勇、勇腳團結向前走、最後一里路潦落去，不驚生死拚到贏，一定贏」。

他也笑說今早台北更冷，自己一出門便流鼻水，想到台灣俗語「愛水不驚流鼻水」，覺得非常貼切，這個「水」就是三號、就是漂亮。他一到台中就去掃市場，看到市場很熱絡，大家都衝出來，還有人抱著他，要他一定要當選，令他很感動，內心燒滾滾，即使穿短褲也不冷。他相信只要持續用「穿短褲的氣口」拚下去，這場選戰一定贏。

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