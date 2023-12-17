林襄自爆「瘦到內褲鬆掉」！1天狂接3份工 惹粉絲心疼：多吃一點
啦啦隊女神林襄被視為台灣啦啦隊天花板，工作代言接到手軟，近期更參與《炸裂吧！女孩》實境秀累到不行。熱愛分享生活的林襄，日前就貼出一張工作照，爆料自己瘦到內褲都鬆掉了，粉絲看完後相當憂心，紛紛拜託女神多吃一點。
記者詹鎰睿／綜合報導
林襄日前在社群平台threads（脆）貼出動態，「又瘦了！瘦到內褲鬆掉，沒有屁股ㄌ。」只見林襄趁著工作空檔，站在全身鏡面前自拍，簡單的中空裝扮，更加突顯她的小蠻腰、鉛筆腿以及性感的腹肌線條和馬甲線。
不過，看似傲人的身材似乎又比以前更加瘦弱，不僅內褲，彷彿褲子都快要掉了下來。照片曝光後，讓不少粉絲心疼發聲，「嗚嗚要多吃點多休息」、「求求妳別再瘦了」、「BMI不要低於15就好，妳已經很棒了，吃一些高熱量食物沒關係的」、「求妳認真吃飯啦襄～」
事實上，林襄今年幾乎被工作行程塞滿，常常一天接下好幾份工作，除了廣告代言、節目主持還有啦啦隊等等，甚至有些活動必須七早八早起來，梳化完後火速上工，日前林襄就發文吐露心聲，「本日3場工作剛結束，想到明天4:30起床化妝工作到凌晨00:00，我就想吐。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁