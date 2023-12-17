地獄朝鮮害生育！韓國人口面臨危機 逾4成年輕人「婚後不想生」
韓國生活壓力極大，社會階級固化嚴重，伴隨高工時、高房價，被年輕人稱為「地獄朝鮮」，這也影響到了韓國的生育率。近來調查發現，越來越多年輕人認為結婚和生子不是絕對必要的，也使得人口危機更難以逆轉。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，據韓國國家統計局（Statistics Korea）公布最新調查顯示，2022年，20至29歲女性中僅有27.5%的人認為婚姻很重要，遠低於2008年的52.9%，銳減25.4%；同個年齡區段的男性中，則有41.9%的人認為婚姻重要，不僅不到半數，也比2008年大減30%。
不過30至39歲年齡區段中，女性對婚姻抱持樂觀態度的有31.8%，男性則有48.7%，較20多歲男女性只有微幅提升。
但即使有意結婚的年輕人中，也有許多人不想生小孩。根據數據顯示，2015年年齡介於20多歲至30多歲的受訪者中，只有27.7%對婚後不生小孩持正面觀感，但2020年已飆升至44.1%。
近年來韓國生育率持續下降，2022年跌至0.78，創下歷史新低，遠遠落後其他開發中國家。韓國國家統計局日前還預測，韓國總人口數將在2072年時大幅滑落至3620萬人。目前韓國總人口約5160萬人。