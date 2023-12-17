轟在野「別看到綠色就抹黑」　蔡英文：排斥綠電、就是排斥台積電

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蔡英文也提到，賴清德和蕭美琴都與台南有關。蕭美琴是台南的女兒，過去勇敢承擔，為花蓮拚10年，後來到美國做駐美代表，她做得很好，這3年多來，台灣跟美國的關係很好、合作也很多，不管是科技、軍事、國防都一直在強化。有美國的主流媒體誇讚，她是華盛頓最有影響力的大使之一，讓台灣人走路有風、很有面子，這就是台南人的驕傲。
蔡英文說，賴清德在台南唸書、做醫生、立委、台南市長，也是第一名的立委與市長，也做過她的行政院長、副總統，希望他可以帶領台灣，繼續讓台灣走對的路。
蔡英文說，前陣子有一個新聞，提到「護國神山」台積電，本來要去桃園設廠做最先進的製程，後來因為市長換人，這個計畫台積電宣布放棄。所以市長如果選不對人，重大的建設就沒有辦法落腳。
蔡英文說，但是賴清德做台南市長的時候，為了台積電的「先進製程」，可以留在台南，他解決了水的問題，替台南成功爭取台積電5奈米的工廠。不只如此，賴清德也解決用地的問題，讓台積電3奈米廠，也來到台南。現在台南已經是半導體高科技的重鎮，這就是選對人，都市就會發展，選對人，國家就會發展。
蔡英文也說，國際上2050淨零碳排的趨勢，每個國家都要用很大的力量來達成。最重要的是，一定要發展綠電，沒有綠電，台積電就沒有辦法出口晶片。尤其是台積電已經加入RE100，到了一定時間，所有台積電用的電都要是綠電。因此國家一定要發展綠電，有發展綠電，台積電、高科技產業才能在國際上競爭。
蔡英文表示，要發展綠電，要發展光電，也要發展風電。台南市發展光電最快速、最多的地方，感謝市長、立委、在地公職一起打拚。能源轉型一定要做，不然沒辦法在世界上跟其他國家競爭。能源轉型的發展，台灣從無到有，一路趕進度，雖然有波折，但這是一條對的路。
蔡英文說，政府全力發展綠電，在野黨卻稱說發展綠能是「貪腐」，她要再一次強調，不會忍受「害群之馬」，任何個案該查就查、該辦就辦，這才是尊重司法獨立，也是健全產業發展的態度。
蔡英文表示，全世界都在拚綠電，台灣的企業也需要綠電。選舉到了，既然在野黨也說要發展綠電，她喊話在野黨「不要看到綠色就抹黑綠電」。
蔡英文也強調，排斥綠電，就是排斥台積電，就是排斥台灣走向世界、加速發展的機會，台灣要走對的路，走向世界，不要走回頭路。
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