聖誕「交換禮物」盤點！迪士尼、日本趣味雜貨、實用好物一次整理
年末派對不少人愛玩聖誕「交換禮物」，不想花腦筋思考，就參考這篇盤點文吧！從人見人愛的shopDisney迪士尼、FELISSIMO日本趣味雜貨、到ARTIFACTS實用好物，通通一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌日本趣味雜貨霸主FELISSIMO！二度登台快閃
充滿童心與療癒創意的日本趣味生活雜貨「FELISSIMO」，繼誠品南西店快閃活動大成功後，二度登台快閃了！舉凡超萌「肚子朝天睡夢中的水獺化妝包」、「小貓四腳朝天地翻滾室內拖鞋系列」，還有美味實用的「銷魂牽絲披薩包」、軟Q又保暖的「銀喉長尾山雀熱水袋彈性抱枕」、「沙丁魚龍捲風透明傘」等趣味好物。
將於12月19日至2024年1月21日在台北市京站 Q- square 快閃開賣；12月19日起加入LINE官方好友並回答問卷，出示畫面的前4500位名額，可享免費參加抽獎乙次；而且元旦還將推出限量驚喜福袋。
📌shopDisney迪士尼100週年！聖誕限定款
迪士尼100週年遇上聖誕節怎麼能錯過！shopDisney迪士尼官方電商旗艦網站推出一系列迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰的聖誕節限定款商品，從充滿Xmas巧思的米奇頭花圈、各款聖誕樹掛飾一應俱全。
尤其美式鄉村復古風格設計的迪士尼假日居家佈置提案，選用拉坯陶器的質地與恬適的橡棕色，打造的節慶陶瓷杯盤與水壺，搭配米奇木質托盤、義大利麵碗等餐瓷；以及迪士尼Munchlings季節甜點系列小型絨毛玩偶12日倒數月曆，超萌超欠收。
📌ARTIFACTS不只搞怪！暖心實用系選物
想要交換禮物讓人會心一笑，必朝聖ARTIFACTS複合式選品店。ARTOYZ 的 SUPER MARY OH公仔，以聖母像為靈感卻加入許多逗趣瑪利歐的經典元素，譬如腳下踩著問號方塊、招牌的吊帶褲與翹鬍鬚；來自比利時布魯塞爾的瓷器品牌FRIZBEE CERAMICS，少量手工製作與CARNE BOLLENTE合作的笑臉花朵系列。
實用系選物則有由英國設計師George Sowden在2010年創立的SOWDEN，同時身兼孟菲斯設計集團創辦人之一的他，致力將產品與孟菲斯風格結合，打造一系列明亮、具有高彩度色調的充電式設計行動燈具，為生活帶來溫暖顏色；幾度派對後，還可選購BOTTLELIGHT，只要簡單插入酒水空瓶，就能大造氛圍光源，還能因應酒瓶顏色做調整。