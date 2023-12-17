必勝客跟肯德基拼了！「隱藏代碼」瘋傳　74元披薩爽吃：真的好飽

AirPodsPro 3「5大升級」傳聞！專家預測發布時間：蘋果用上1專利

▲蘋果在今年推出iPhone 15系列將充電孔全面改為USB-C，周邊配件也陸續跟上，推出USB-C版本，其中AirPods Pro 2 的USB-C版充電盒也在11月2日上架。(圖／記者周淑萍攝)
▲蘋果在今年推出iPhone 15系列將充電孔全面改為USB-C，周邊配件也陸續跟上，推出USB-C版本，其中AirPods Pro 2 的USB-C版充電盒也在11月2日上架。(圖／記者周淑萍攝)

記者潘毅／綜合報導

蘋果在今年推出iPhone 15系列將充電孔全面改為USB-C，周邊配件也陸續跟上，推出USB-C版本，其中AirPods Pro 2 的USB-C版充電盒也在11月2日上架，售價維持7490元。不過近期就有外媒披露，AirPods Pro 第三代也將進入開發階段，並預料將有「5大升級」功能亮點。

近期科技媒體  MacRumors 報導，蘋果內部針對AirPods Pro下一代版本進入開發階段，預估發表的時間點最有可能落在2025年9月左右，儘管距離現在還有一年多的等待時間，但近期相關爆料傳聞中，推估在AirPods Pro 3代的功能上，將有望呈現5大亮點功能進化，大略資訊如下：

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀設計變化更大

針對第三代 AirPods Pro 3，據悉，耳塞、耳機外殼將有望因應新功能的加入，很有可能會在機身外觀上，作出重新設計的改革。不過，具體細節資訊暫無相關消息流出。

晶片效能升級

現有的 AirPods Pro 2 採用H2 晶片，在裝置上能以每秒48,000 次即時處理音訊資訊，預期下一代將升級為新代H3晶片，可望來更快速的運算處理效能，讓預期會新增的新增健康相關的功能使用上更順暢。

▲Airpods Pro 2與其配備的MagSafe充電盒在今凌晨亮相，多項重大變革意外成話題黑馬。（圖／取自蘋果官網）
▲科技媒體  MacRumors 報導，蘋果內部針對AirPods Pro新一代版本進入開發階段。（圖／取自蘋果官網）
音效品質持續升級

蘋果傾向於透過每次新推出的 AirPods 來提高音訊品質，有傳言稱 AirPods Pro 3 將實現音訊改進。我們還可以進一步改進主動降噪功能，隨著蘋果對 Vision Pro 耳機的關注，音訊品質將比以往任何時候都更加重要。

而今年才剛推出的USB-C 版本的 AirPods Pro 2，就已經能與 Vision Pro 配對、支援無損音樂播放，因此在 AirPods Pro 3 也預期將會加強這部分的應用。

內建聽力健康應用技術

AirPods Pro 3除了重視音效音質的聆聽體驗之外，將有機會透過耳機搭載的感測器與相關技術，帶來與「聽力健康」相關的應用，藉此提供用戶與聽力問題相關回饋，讓使用者掌握聽力相關的健康資訊。

體溫偵測新功能

從蘋果近幾年來取得與體溫偵測有關的專利技術，可期待的是，耳機將不再只是單純作為聆聽音樂使用，甚至有可能藉由嵌入式溫度感測器與相關生物識別技術，讓耳機實現具備精準量測耳內溫度的功能。

外媒評年度「最佳手機」iPhone 15 Pro Max拿下　最佳CP值是這款

最強CP值手機不是iPhone 13！新王者「電力之鬼」　眾用過回不去

iPhone 15獨家規格下放2舊機　蘋果Qi2大解放！無線充電效能翻2倍

蘋果將兩款舊iPhone、iPad Pro列入「過時」　再兩年壞掉沒得修

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞