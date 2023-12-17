AirPodsPro 3「5大升級」傳聞！專家預測發布時間：蘋果用上1專利

近期科技媒體 MacRumors 報導，蘋果內部針對AirPods Pro下一代版本進入開發階段，預估發表的時間點最有可能落在2025年9月左右，儘管距離現在還有一年多的等待時間，但近期相關爆料傳聞中，推估在AirPods Pro 3代的功能上，將有望呈現5大亮點功能進化，大略資訊如下：
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針對第三代 AirPods Pro 3，據悉，耳塞、耳機外殼將有望因應新功能的加入，很有可能會在機身外觀上，作出重新設計的改革。不過，具體細節資訊暫無相關消息流出。
晶片效能升級
現有的 AirPods Pro 2 採用H2 晶片，在裝置上能以每秒48,000 次即時處理音訊資訊，預期下一代將升級為新代H3晶片，可望來更快速的運算處理效能，讓預期會新增的新增健康相關的功能使用上更順暢。
音效品質持續升級
蘋果傾向於透過每次新推出的 AirPods 來提高音訊品質，有傳言稱 AirPods Pro 3 將實現音訊改進。我們還可以進一步改進主動降噪功能，隨著蘋果對 Vision Pro 耳機的關注，音訊品質將比以往任何時候都更加重要。
而今年才剛推出的USB-C 版本的 AirPods Pro 2，就已經能與 Vision Pro 配對、支援無損音樂播放，因此在 AirPods Pro 3 也預期將會加強這部分的應用。
內建聽力健康應用技術
AirPods Pro 3除了重視音效音質的聆聽體驗之外，將有機會透過耳機搭載的感測器與相關技術，帶來與「聽力健康」相關的應用，藉此提供用戶與聽力問題相關回饋，讓使用者掌握聽力相關的健康資訊。
體溫偵測新功能
從蘋果近幾年來取得與體溫偵測有關的專利技術，可期待的是，耳機將不再只是單純作為聆聽音樂使用，甚至有可能藉由嵌入式溫度感測器與相關生物識別技術，讓耳機實現具備精準量測耳內溫度的功能。