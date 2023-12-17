1圖秒懂一週天氣！週二冷氣團再襲 北台灣「最低11度」急凍4天
受到強烈大陸冷氣團，週末兩天各地氣溫明顯偏低，中央氣象署預報員趙紘表示，明（18）日冷氣團會減弱，氣溫短暫回升，但週二（12月19日）起，新的一波強烈大陸冷氣團又要南下，預計會持續影響至週五（12月22日），週四、週五最冷，最低溫在中部以北和宜蘭將下探攝氏11至12度，其餘地區也只有攝氏13至15度。
記者張志浩／綜合報導
趙紘說明，明日強烈大陸冷氣團雖有減弱，但清晨各地仍然較冷，中部以北及清晨低溫落在攝氏14至15度，南部、花東攝氏16至17度，白天起正式回溫，高溫北部攝氏23至24度、中南部攝氏25至27度，東半部攝氏21至22度，日夜溫差較大，早出晚歸要注意穿著。
趙紘指出，週二另一股冷空氣南下，強度有機會到強烈大陸冷氣團的等級，影響時間從週二下半天，一直持續到週五，中部以北及宜蘭低溫下探到攝氏11至12度，其它地區攝氏13到15度，局部地區可能更低；此外，週二、週三北部及東半部水氣增多，將有局部短暫雨，其它地區多雲，週四、週五水氣減少，降雨範圍縮小到桃園以北及東半部地區。
趙紘提及，週六和下週日（12月23日至12月24日），強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但各地天氣仍偏冷，尤其在北台灣，整天溫度都不超過攝氏20度，其它地區早晚涼冷、白天溫暖舒適。降雨上，大台北及東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。