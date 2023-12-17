「投綠代表戰爭」是中國大外宣！賴清德：藍白配合宣傳想得到利益
民進黨總統候選人賴清德接受《數字台灣》專訪並於今（17）日晚間首播，對於在野黨稱「票投民進黨，學生上戰場」，或是支持賴清德就是支持戰爭，賴清德反駁這些通通不是事實，不實言論都是中國的大外宣，而國民黨與民眾黨配合宣傳，想要得到選舉的利益，他強調自己若當選總統，兩岸發生戰爭的風險最低，路線最正確也是國際採行的做法，並允諾「會把2300萬人民的生命放在心上，一定會保護他們的安全」。
記者陳威叡／台北報導
賴清德從參選至今，不斷被質疑時任行政院長時自稱「務實的台獨工作者」，在野黨更稱「票投民進黨，學生上戰場」，或是支持賴清德就是支持戰爭，對此賴清德回應表示，這些通通不是事實，認為是中國的大外宣，而國民黨與民眾黨配合宣傳。
賴清德說，台海關係就連美國總統拜登都曾向中國國家主席喊話，除了不要以武力改變台海現狀外，也不要介入台灣選舉，應尊重台灣人民的選擇，試問如果連美國總統都是這樣期待，那作為國家的主人更應該如此，不要隨中國的大外宣起舞。
賴清德重申，自己若當選總統，兩岸發生戰爭的風險最低，認為自己的路線最正確，也是目前國際採行的做法，他有信心會把2300萬人民的生命放在心上，「我一定會保護他們的安全」。