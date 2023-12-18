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周一開工！全家拿鐵「第2杯9元」可寄杯　7-11暖冬調酒咖啡買2送2

▲周一開工冷颼颼，全家單品咖啡寄杯第2杯9元；7-11線上寄杯推出調酒咖啡買2送2；星巴克則有買一送一優惠券爽喝太妃核果那堤。（圖／業者提供）
▲周一開工冷颼颼，全家單品咖啡寄杯第2杯9元；7-11線上寄杯推出調酒咖啡買2送2；星巴克則有買一送一優惠券爽喝太妃核果那堤。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

周一開工冷颼颼，緊接著又有更強冷氣團來襲，暖手提神熱咖啡不可少。全家今（18）天又有一日限定的開工咖啡優惠，單品美式咖啡、單品拿鐵享有寄杯「第2杯9元」；7-11指定咖啡買5送2，還有暖冬微醺調酒咖啡買2送2；星巴克今起將奶類更換成椰奶，買大杯就可免費升級特大杯，《NOWnews》整理單杯原價、平均特價優惠一次看。

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🟡全家便利商店

📍APP｜限12月18日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

📍APP｜即起至12月26日
◾大杯美式35元，7.8折（原價45元）

◾特大杯美式45元，7.5折（原價60元）

▲全家慶祝35週年慶，美式咖啡免費增量，中杯價格喝大杯美式，大杯美式增量變特大杯。（圖／翻攝自APP）
▲全家中杯美式咖啡升級大杯，大杯增量變特大杯。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至12月21日

◾To b. by agnès b.經典冰可可買5送2，7.1折（原價99元、特價71元）

◾大杯指定飲品任選買5送2，7.1折（原價65元、特價47元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾

◾濃萃拿鐵／濃萃美式任選買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）

◾燕麥指定系列任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶

◾冰精品燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）

◾冰淇淋紅茶買5送2，7.1折（原價65元、特價47元）

◾莫西多／白色佳人雞尾酒風味任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）

▲7-11線上寄杯有指定咖啡買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯有指定咖啡買5送2。（圖／業者提供）
🟡星巴克

今（18）日起至12月31日期間，買大杯以上並將奶類換成椰奶，可免費升級特大杯。即起至12月29日前，星禮程會員使用APP行動預點，單筆結帳輸入「一起喝椰奶那堤」，大杯椰奶那堤買一送一。

此外，「耶誕數位體驗」進行至12月28日，玩遊戲就能領買一送一優惠券，兌換期間為獲券日後2天，極容易獲得「特大杯好友分享」優惠券，可享特大杯飲料買一送一。

🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）

▲雙12購物節一次整理星巴克、五桐號、TEA TOP、康青龍都「買一送一」；珍煮丹聯名二伯送出「喝一整年」優惠，抽出10位幸運兒變身飲料富翁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一優惠券可爽喝聖誕節限定的「太妃核果那堤」。（圖／記者蕭涵云攝）

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冷爆了！7-11暖冬調酒咖啡「買2送2」可寄杯　拿鐵、美式買1送1

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