周一開工！全家拿鐵「第2杯9元」可寄杯　7-11暖冬調酒咖啡買2送2

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📍APP｜限12月18日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至12月26日
◾大杯美式35元，7.8折（原價45元）
◾特大杯美式45元，7.5折（原價60元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至12月21日
◾To b. by agnès b.經典冰可可買5送2，7.1折（原價99元、特價71元）
◾大杯指定飲品任選買5送2，7.1折（原價65元、特價47元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾
◾濃萃拿鐵／濃萃美式任選買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾燕麥指定系列任選買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶
◾冰精品燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾冰淇淋紅茶買5送2，7.1折（原價65元、特價47元）
◾莫西多／白色佳人雞尾酒風味任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）
🟡星巴克
今（18）日起至12月31日期間，買大杯以上並將奶類換成椰奶，可免費升級特大杯。即起至12月29日前，星禮程會員使用APP行動預點，單筆結帳輸入「一起喝椰奶那堤」，大杯椰奶那堤買一送一。
此外，「耶誕數位體驗」進行至12月28日，玩遊戲就能領買一送一優惠券，兌換期間為獲券日後2天，極容易獲得「特大杯好友分享」優惠券，可享特大杯飲料買一送一。
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