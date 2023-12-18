下波冷氣團明天就來！一圖看「全台急凍變化」 預測恐達10°C低溫
上波冷氣團在週末影響台灣，相信大家都能感覺到天氣變化溫差非常大！真的開始有冬天感出現。然而中央氣象署表示，今（18）日短暫回溫一天之後，明（19）日下一波冷空氣就接力報到，強度也比上週末還要更強，會一路影響到週四、週五（22日、23日），預測中部以北以及宜蘭有逼近10度的低溫，其餘地區則是13至15度。中央氣象署也公布本週天氣一圖看全台急凍變化，民眾可要趕緊準備好防寒衣物！
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團會在今（18）日週一開始減弱，不過各地清晨還是感覺到很冷，中部以北及宜蘭約14度，南部、花東約16度，白天氣溫才會回升，北部可以來到24度左右，中南部25至27度，東半部約21度，不過早晚溫差仍然非常大，民眾還是要特別注意。
然而週二（19）日下一波冷空氣接力南下，中央氣象署提到，這波冷空氣強度可能達到強烈大陸冷氣團的等級，從週二下半天開始各地又會轉為寒冷的天氣，而且持續影響到週四或週五，影響台灣時間非常長，目前預估中部以北、宜蘭低溫下探11至12度，其他地區13至15度，局部沿海空曠地區可能再低1至2度，可能達到低於10度的低溫。
至於降雨方面，週二至週三水氣增多，北部及東半部水氣增多有局部短暫雨，其他地區為多雲；週四、週五水氣稍減少，降雨範圍縮小到桃園以北及東半部地區，停雨空檔也會增加；週六及週日強烈大陸冷氣團逐漸減弱。中央氣象署提醒，雖週末減弱仍感受寒冷，尤其北台灣白天高溫未超過20度，北台灣以外地區高溫約20至22度，民眾還是要注意保暖。