MLB／看上賽揚左投Blake Snell！巨人最積極成加盟最佳候選球隊
大聯盟（MLB）王牌等級的左投Blake Snell在本季順利拿下國聯賽揚獎，也讓他在自由市場的行情水漲船高，在今（18日）根據《今日美國》記者Bob Nightengale透露，舊金山巨人已經成為拿下Blake Snell的最佳候選人。
記者張志宇/綜合報導
記者Bob Nightengale表示，「巨人在錯失大谷翔平後，正將目光轉向山本由伸，但同時也在追求Blake Snell，可是對於Snell現在在市場的火熱程度，勢必要等到山本由伸的合約定案後，才會開始有潛在球隊浮出檯面，目前巨人是最積極交涉Snell的球隊。」
根據美媒透露，在Blake Snell的追求者中，目前已傳出追求消息的球隊，包括波士頓紅襪與西雅圖水手，其中若西雅圖水手展現積極態度，將有很高機率加盟能拿下Snell，因為Snell休賽期已表態想回到自己的家鄉投球。
本季Blake Snell在共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25、WAR為6（代表Blake Snell能為球隊多贏6場勝利），且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的吉布森Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。
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