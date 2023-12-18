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美Fed官員稱降息還早！美元指數彈升　新台幣早盤回貶至31.316元

▲台北股、匯市今（18）日早盤齊跌，新台幣兌美元回貶至31.316元。（圖／記者顏真真攝）
▲台北股、匯市今（18）日早盤齊跌，新台幣兌美元回貶至31.316元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在美國聯準會（Fed）官員放話現在考慮降息還為時過早之下，降低市場對美國最快3月降息的預期，美元指數反彈回升，亞洲主要貨幣轉趨盤整偏弱，日圓從140.94拉回至142.33兌1美元，新台幣兌美元今（18）日早盤也回貶，但貶幅有限，目前最低來到31.316元，貶值4.8分，目前在31.301元偏弱盤整。

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美國聯準會上周宣布維持利率不變，但會後公布的點陣圖利率最新預測顯示，明年將降息3碼，美元指數應聲走跌，亞洲主要貨幣兌美元彈升，新台幣上周五也強升逾1角，以31.268元兌1美元作收。

不過，之後美國聯準會官員指稱，現在就考慮降息還為時過早，加劇了市場對何時降息的擔憂後，美元指數反彈走揚，來到102.58附近 ，亞洲主要貨幣兌美元則轉趨盤整偏弱。

亞洲主要貨幣日圓兌美元從140.94回貶至今日早盤142.45價位，目前在142.33附近盤整，離岸人民幣則從7.097拉回至7.1305兌1美元附近，韓元兌美元從1297.78拉回至1300附近震盪。

至於新台幣兌美元今日早盤在台股走跌及亞幣盤整偏弱下，以31.31元、貶值4.2分開出，並進一步下探31.316元，貶值4.8分，但由於逐漸進入月底及年底，出口商有實質拋匯需求，新台幣也未進一步貶值，目前在31.299元震盪整理。

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