MLB／響尾蛇13.3億帶回砲手Gurriel Jr！本季24轟創生涯新高
本季亞利桑那響尾蛇打出84勝78敗的戰績，便一路在季後賽過關斬將闖進世界大賽，最終才以1勝4敗不敵德州遊騎兵，在今（18日）根據大聯盟指出，為保留原陣容響尾蛇以3年價值4200萬美元（約13.1億台幣）簽回Lourdes Gurriel Jr。
記者張志宇/綜合報導
據大聯盟報導透露，Lourdes Gurriel Jr的這份合約總額為3年價值4200萬美元（約13.1億台幣），合約內容帶有2027年1400萬美元的球隊選擇權，且Lourdes Gurriel Jr能在合約第2年後選擇跳出合約進入自由市場。
Lourdes Gurriel Jr今年在季後賽共出賽17場，總計66打數掃出18安，包括3轟與11分打點，是響尾蛇能順利闖入世界大賽的功臣之一，整季145場出賽敲出24轟創下生涯單季新高，貢獻82分打點，打擊三圍.261/.309/.463，有5次盜壘成功，今年也首度入選明星賽。
對於Lourdes Gurriel Jr的合約，《MLB TRADE RUMORS》則分析，Lourdes Gurriel Jr是今年市場排名第14的球員，考慮到今年才滿29歲，若2年後跳出合約還能再拿下一份優渥的複數年合約，這張合約對雙方來說可說是雙贏。
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