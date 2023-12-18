周海媚猝逝4億豪宅由她繼承！姊弟表態不爭產 影迷憂毛孩子歸處
有「最美周芷若」封號的港星周海媚因病離世，享年57歲，她生前未婚未生，一人獨居在北京豪宅，如今撒手人寰，留下這棟價值逾1億元人民幣（約4.4億元台幣）的別墅，加上其餘投資，遺產估計超過4億多元台幣，將由母親獨自繼承，家裡還有3個姊弟，外界擔憂是否會像梅艷芳鬧出爭產風波，不過，周海媚的姊弟們出面說明，無意繼承家產。
記者江芷稜／綜合報導
周海媚私生活相當低調，很少談到家人，其實她的父親已經離世，家庭除了母親之外，還有1個姊姊、2個弟弟，相處非常和睦。2002年，她在北京拍戲與建築師相戀，沒過多久就決定移居內地，家人雖表態反對，周海媚仍為愛毅然北上，在北京順義區買了百坪豪宅，養了一群寵物貓狗相伴，已經定居約20年。
港媒報導，由於周海媚沒生小孩，也未預立遺囑，遺產第一順位繼承人為母親，她的姊弟們17日也出面表態無意爭奪家產，不過，周海媚在豪宅裡布置留下深刻印記，還養了一群貓狗寵物，未來豪宅如何處置，讓影迷相當關切，她的愛犬目前由保姆照顧，設置的抖音帳號「金毛周六六」發布消息，表示毛孩子們都很好，請大家放心。
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