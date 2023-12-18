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周海媚猝逝4億豪宅由她繼承！姊弟表態不爭產　影迷憂毛孩子歸處

▲周海媚11日驟逝，價值高達4億的豪宅由母親一人繼承，姊弟們表態無意爭奪家產。（圖／翻攝周海媚工作室微博）
▲周海媚11日驟逝，價值高達4億的豪宅由母親一人繼承，姊弟們表態無意爭奪家產。（圖／翻攝周海媚工作室微博）

記者江芷稜／綜合報導

有「最美周芷若」封號的港星周海媚因病離世，享年57歲，她生前未婚未生，一人獨居在北京豪宅，如今撒手人寰，留下這棟價值逾1億元人民幣（約4.4億元台幣）的別墅，加上其餘投資，遺產估計超過4億多元台幣，將由母親獨自繼承，家裡還有3個姊弟，外界擔憂是否會像梅艷芳鬧出爭產風波，不過，周海媚的姊弟們出面說明，無意繼承家產。

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▲周海媚北京豪宅被爆市值4.3億元，採歐式古典風裝潢，還為金毛愛犬設有專屬臥房、SPA室。（圖／截自影片）
▲周海媚北京豪宅被爆市值4.3億元，採歐式古典風裝潢，還為金毛愛犬設有專屬臥房、SPA室。（圖／截自影片）
▲周海媚愛犬專屬臥房有雙人床、衣櫃等設置，過著跟人類相同的生活。（圖／截自周海媚YouTube）
▲周海媚愛犬專屬臥房有雙人床、衣櫃等設置，過著跟人類相同的生活。（圖／截自周海媚YouTube）
周海媚私生活相當低調，很少談到家人，其實她的父親已經離世，家庭除了母親之外，還有1個姊姊、2個弟弟，相處非常和睦。2002年，她在北京拍戲與建築師相戀，沒過多久就決定移居內地，家人雖表態反對，周海媚仍為愛毅然北上，在北京順義區買了百坪豪宅，養了一群寵物貓狗相伴，已經定居約20年。

▲未婚的周海媚把毛孩當家人般疼愛。（圖／翻攝周海媚微博）
▲未婚的周海媚一人在北京獨居。（圖／翻攝周海媚微博） 
▲周海媚為寵物設置的抖音帳號，透露毛孩子們都很好。（圖／翻攝自「金毛周六六」抖音）
▲周海媚為寵物設置的抖音帳號，透露毛孩子們都很好。（圖／翻攝自「金毛周六六」抖音）
港媒報導，由於周海媚沒生小孩，也未預立遺囑，遺產第一順位繼承人為母親，她的姊弟們17日也出面表態無意爭奪家產，不過，周海媚在豪宅裡布置留下深刻印記，還養了一群貓狗寵物，未來豪宅如何處置，讓影迷相當關切，她的愛犬目前由保姆照顧，設置的抖音帳號「金毛周六六」發布消息，表示毛孩子們都很好，請大家放心。

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