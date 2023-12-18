強烈大陸冷氣團再襲！明起全台急凍4天 最冷「跌破10度」時間曝
今（18）日強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨天氣仍偏冷，但白天開始氣溫顯著回升，天氣風險公司分析師李至晟表示，明（19）日白天，新的一波強烈大陸冷氣團南下，週三、週四（12月20日至12月21日）持續降溫，到週五（12月22日）氣溫降至最低點，北部低溫大概在攝氏11至12度，中北部沿海空曠地區，還是不排除有攝氏10度以下低溫。
記者張志浩／綜合報導
李至晟指出，今天只有新竹、苗栗內陸有局部攝氏12度左右的低溫，其它縣市清晨氣溫都在攝氏15至17度，今天白天氣溫進一步回升，北部高溫可以來到攝氏23至25度，中南部攝氏26至28度，陽光也有機會露臉，迎風面的基隆北海岸跟宜花，因為地形會有降雨，感受較濕涼，不過降雨的空檔會逐漸增加。
李至晟說明，明天凌晨鋒面再次通過北部近海，大台北、桃園先轉為短暫雨的天氣，白天強烈大陸冷氣團南下，預測降溫的過程會拉得比較長，週三、週四北部氣溫緩慢的下滑，水氣逐漸減少，到週五清晨最冷，北部低溫大概在攝氏11至12度，中北部沿海空曠地區不排除有攝氏10度以下低溫，中南部內陸影響較小，但早晚仍涼，週五低溫大概攝氏13至16度，週末冷氣團減弱，各地又會開始回溫。
此外，李至晟提及，週末形成的鯉魚颱風，即將通過菲律賓，且發展環境不佳，預測在這一兩天內就會減弱為熱帶低壓，不會直接影響臺灣。但消散後的殘留水氣有機會進入南海後北上，如果跟冷空氣配合得當，不排除後續為高山帶來一些結冰、霧淞之類的美景，詳細的情況需要過幾天才會比較確定。