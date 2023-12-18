雞塊買6送6！麥當勞APP吃7款「買一送一」　回歸帕瑪森主廚雞腿堡

我是廣告 請繼續往下閱讀
「全球版麥當勞APP」祭出年終優惠！12月18日至12月31日連續兩週，爽吃7款「買一送一」，大薯、薯餅、經典那堤(熱) 、中杯可樂、可樂Zero、雪碧通通買一送一，其中「麥克雞塊買6送6」超大方。
12月20日起任一超值全餐「買就送」小杯玉米湯或勁辣香雞翅；還可享「滿額折抵」單筆消費滿200元「現折20元」、滿300元「現折30元」、滿500元「現折50元」、滿1000元「現折100元」。
新品嚐鮮「買就送」好康，則兩週祭出不同餐點內容做優惠，首週12月18日至12月24日，購買帕瑪森主廚雞腿堡／蕈菇主廚雞腿堡，單點即贈送中薯／金黃地瓜條；套餐即贈送四塊麥克雞塊（自12月20日起開放兌換）；第二週12月25日至12月31日，購買四盎司牛肉堡／雙層四盎司牛肉堡，單點即贈送中薯／金黃地瓜條；套餐即贈送四塊麥克雞塊。
📌麥當勞回歸「帕瑪森主廚雞腿堡」！推出全新「蕈菇主廚雞腿堡」
今年4月期間限定推出的「帕瑪森主廚雞腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」深受消費者好評，將自12月20日起回歸、並正式入列麥當勞「Signature極選系列」菜單。並有全新搭配切片蕈菇翻炒製成的濃郁蕈菇醬，層層堆疊美味的「蕈菇主廚雞腿堡」可嘗鮮。
📌漢堡王冬季優惠券12款「買一送一」！爽吃4款99元套餐
漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，從雙12吃到聖誕節跨年。
99元划算個人超省餐裡，不只有「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」、「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」都只要99元；其中，「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋薯條＋中可」4樣餐點竟然也只要99元就能爽吃。