MLB／小熊正努力簽回Bellinger！美記透露藍鳥處在領跑位置
大聯盟（MLB）自由市場已開市1個多月，其中Cody Bellinger陣營正在尋找一份2億美元（約62億）以上的合約，在今（18日）根據《今日美國》記者Bob Nightengale透露，多倫多藍鳥已經成為Bellinger的最愛球隊，但芝加哥小熊仍在努力追求。
記者張志宇/綜合報導
記者Bob Nightengale表示，芝加哥小熊在這個休賽期想帶回一位大咖球員，隨著爭取大谷翔平失敗，Cody Bellinger仍是小熊補強的首選，但據我所知藍鳥已成為Bellinger的「最愛球隊」，我不敢說小熊能否能簽回Bellinger，但市場上已經透露警訊給小熊球團。
Bellinger本季在芝加哥小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且更獲得兩項銀棒獎提名，經紀人Scott Boras則透露，「在今年冬季會議上，已經向各球團表示將尋求一份總額超過2億美元的合約。」
值得一提，《MLB TRADE RUMORS》認為Cody Bellinger，在今年自由市場並不太搶手，因為隨著紐約洋基換來Juan Soto與舊金山巨人簽下李政厚，導致市場上僅剩藍鳥與小熊在做競爭。
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