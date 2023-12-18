元旦升旗主題曝光 防疫女神許書華、藝術家張逸軍領唱
總統府今（18）日舉行元旦升旗典禮記者會，同時是總統蔡英文任內最後一次元旦升旗，主題設定為「活力台灣、世代永續」，並首度由「國際青年商會中華民國總會」 主辦，外界矚目的國歌領唱人選，延續年輕世代的活動主軸，包括防疫女神醫師許書華、太陽馬戲團前舞者張逸軍等十大傑出青年領軍，另邀請北一女與建中樂旗隊、無雙樂團、街舞好手與九天民俗技藝團進行演出，總統府周邊也將在本月31日晚間9時進行三階段交通管制。
記者陳威叡／台北報導
總統府今日舉行元旦升旗典禮記者會，公布本次活動主題為「活力台灣、世代永續」，並首次由「國際青年商會中華民國總會」擔任主辦單位。外界矚目的國歌領唱人選，將延續年輕世代的活動主軸，由歷屆十大傑出青年得主領軍，包括以洗手歌爆紅的「防疫女神」許書華、台灣第一位以舞者身分進入太陽馬戲團的藝術家張逸軍、以蔬果雕刻奪下世界冠軍的高世達等。
元旦升旗表演內容部分，將由北一女中樂儀旗隊領銜開場，建中樂旗隊接棒演出，展現青春世代的熱情，也特別邀請國內首屈一指的國樂女子團體無雙樂團帶來「女力台灣新時代」組曲，期盼延續台灣2023年國際賽場上的好表現，安排10位台灣街舞高手演繹「2024奧運、我們耀舞揚威」，最後則是九天民俗技藝團及主辦單位共同呈現「自信鼓舞青商攜手前行」，聲勢浩大的戰鼓團、旗隊將與11公尺巨幅國旗及青商會旗共同亮相。
關於周邊交管部分，總統府元旦升旗活動將於12月31日晚間9時進行三階段交通管制，請欲參與民眾及用路人配合相關單位指引。而活動當天將在凌晨4時30分開放民眾進場，凱道上第一場展演在5時登場，重頭戲國歌及升旗典禮，預計於6時27分舉行。