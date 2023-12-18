「警界葉問」指導寒假女子防身營　姊妹們快報名

衛生福利部統計，去(111)年性侵害案件受暴族群，以12至18歲女性最多(占35%)、18至24歲女性為次之(占13%)。為增進女性自我保護意識，提升人身安全應變能力，中市警局每年舉辦的「寒假女子防身營」一直是詢問度很高的熱門活動；近日新開辦活動日期定於113年1月27日 (星期六) 在市警局行政大樓8樓禮堂舉辦，分上、下午2梯次，每梯次名額計50名，可撥打臺中市政府警察局婦幼警察隊電話04-25295074或上粉絲團私訊洽詢。
記者鄧力軍/台中報導
本次「寒假女子防身營活動」除特聘中市警局有「警界葉問」之稱的員警陳昱佑擔任本次活動教官，透過陳教官柔道及跆拳道的專業，教授學員基本防身術及應用技巧等，並藉由安全觀念傳達與模擬險境之情境演練，有效遏止犯罪，降低女性被害案件發生。
為回應市民的熱情，中市警局特於本次活動加開場次及名額，活動日期定於113年1月27日 (星期六) 在市警局行政大樓8樓禮堂舉辦，分上、下午2梯次，每梯次名額計50名，共召集本市100位姐姐妹妹們鬥陣來練武功！除了學習防身技能，參加活動學員們還能將市值新臺幣350元的小熊造型警報器帶回家。
活動報名日期自本(112)年12月18日9時起至113年1月2日24時止，報名方式請至「臺中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁或官網查詢。如對該活動相關參加資訊尚有疑問，歡迎撥打臺中市政府警察局婦幼警察隊電04-25295074或上粉絲團私訊洽詢。