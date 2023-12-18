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內戰升溫！緬甸少數民族武裝組織奪下重要貿易城鎮　獲民眾支持

▲緬甸武裝組織反抗軍政府，在16日宣佈再奪下一個重要的貿易城鎮。圖為緬甸民眾抗議軍政府的叛變。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸武裝組織反抗軍政府，在16日宣佈再奪下一個重要的貿易城鎮。圖為緬甸民眾抗議軍政府的叛變。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

緬甸內戰於近期開打，而緬甸軍政府逐漸趨於下風。儘管中國北京政府在14日宣布少數民族軍事聯盟與緬甸軍方已暫時停火，反抗緬甸軍政府的少數民族武裝組織仍在16日發出聲明，他們已佔領撣邦（Shan state）的一個貿易中心，該城鎮是與中國貿易至關重要的軍事陣地和邊境貿易樞紐城鎮。

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緬甸軍政府在2021年2月叛變並推翻民主政府，成立「緬甸軍政府」，引發民眾強烈不滿，也間接造成詐騙園區更興盛，影響海外華人。今年緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）發動的「10.27軍事行動」，不僅吸引德昂民族解放軍、若開軍、克欽獨立軍加入，成立「三兄弟聯盟」，也在戰鬥中屢屢戰勝緬甸軍政府軍隊，士氣大振。

塔安民族解放軍於16日表示，他們在2週前對南散（Namhsan）地區發動攻擊後，在15日佔領該地區。塔安民族解放軍在臉書上發布這段影片畫面，內容是該武裝組織領導人視察城鎮，並與被俘虜的軍政府士兵交談。塔安民族解放軍准將達鵬覺（Tar Bhone Kyaw）指出，緬甸軍政府的部隊也在戰鬥中失去105貿易區（105-Mile），這是撣邦木姐鎮(Muse)與中國邊境的主要貿易通道。

德國之聲》報導，緬甸的反抗力量普遍受到民眾支持，曾是校長的51歲男子奧蒙（Austin Mon）認為這次衝突，在他眼裡成為最後一次為民主而戰的機會。關閉學校後，他成為欽邦保衛軍（KKG）這支武裝力量的副統領。奧蒙表示，他之前的學生裡有五分之一加入了欽邦保衛軍，這些年輕人來自不同的民族、宗教和經濟背景。另一位反叛軍陣營的軍人指出，「我理想中的緬甸是一個所有民族和宗教團體都能受到平等對待的國家，有言論自由，在經濟上也有平等的機會，然而軍政府剝奪了這些權利。我們義不容辭，也別無選擇。」

根據《日經亞洲》，緬甸民主團結政府外長辛瑪昂（Zin Mar Aung）於11月27日接受日本媒體訪問時說：「『10.27軍事行動』引發的內戰已經升級，緬甸軍政府政權正在搖搖欲墜。」多個國際分析師研判緬甸軍政府正面臨2021年以來最大的危機，《CNN》、《金融時報》等等外國媒體都以「緬甸軍政府政權面臨存亡之際」為標題，形容緬甸軍政府此次戰役面臨的舉步維艱。

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