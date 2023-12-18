內戰升溫！緬甸少數民族武裝組織奪下重要貿易城鎮　獲民眾支持

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塔安民族解放軍於16日表示，他們在2週前對南散（Namhsan）地區發動攻擊後，在15日佔領該地區。塔安民族解放軍在臉書上發布這段影片畫面，內容是該武裝組織領導人視察城鎮，並與被俘虜的軍政府士兵交談。塔安民族解放軍准將達鵬覺（Tar Bhone Kyaw）指出，緬甸軍政府的部隊也在戰鬥中失去105貿易區（105-Mile），這是撣邦木姐鎮(Muse)與中國邊境的主要貿易通道。
《德國之聲》報導，緬甸的反抗力量普遍受到民眾支持，曾是校長的51歲男子奧蒙（Austin Mon）認為這次衝突，在他眼裡成為最後一次為民主而戰的機會。關閉學校後，他成為欽邦保衛軍（KKG）這支武裝力量的副統領。奧蒙表示，他之前的學生裡有五分之一加入了欽邦保衛軍，這些年輕人來自不同的民族、宗教和經濟背景。另一位反叛軍陣營的軍人指出，「我理想中的緬甸是一個所有民族和宗教團體都能受到平等對待的國家，有言論自由，在經濟上也有平等的機會，然而軍政府剝奪了這些權利。我們義不容辭，也別無選擇。」
根據《日經亞洲》，緬甸民主團結政府外長辛瑪昂（Zin Mar Aung）於11月27日接受日本媒體訪問時說：「『10.27軍事行動』引發的內戰已經升級，緬甸軍政府政權正在搖搖欲墜。」多個國際分析師研判緬甸軍政府正面臨2021年以來最大的危機，《CNN》、《金融時報》等等外國媒體都以「緬甸軍政府政權面臨存亡之際」為標題，形容緬甸軍政府此次戰役面臨的舉步維艱。