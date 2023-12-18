年關難過！資訊電子業外銷訂單減少　百人大廠無薪假放到過年後

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勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，本期新增人數主要來自製造業，約有300多人，主要是來自資訊電子工業，有2家規模百人的電子零組件廠商實施，一家是今年6、7月曾經實施過，停了一陣子，因為訂單落差大，又來申請實施，時間為期約1、2個月；另一家百人廠商同樣因為外銷訂單減少，首次實施，為期3個月，將實施到過年後。
也有廠商停止實施無薪假，黃維琛說，一家60幾人的電子零組件廠商，本來要實施到1月底，但因國外客戶考量到過年休息，有急單回來，便停止實施、在過年前趕工。
至於其它行業別狀況，黃維琛提到，批發及零售業有112家、801人實施，比上一期增7家、69人，大多是與製造業有連動的業者，本期有新增實施的，但大部分都是接續實施。
黃維琛說，雖然本期無薪假人數略增，但觀察近幾個月高點的人數均有下降，每個月會公布4期數據，從8月高點的1萬2000人，一路降到11月的1萬300多人，再降至12月本期的9576人，顯現各事業單位接單狀況與營運復甦、緩和，逐步好轉起來；而年底年初都會有較大變化，因此下個月將是觀察重點，若無薪假實施數據再下降，即可審慎樂觀看待。