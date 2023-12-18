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年關難過！資訊電子業外銷訂單減少　百人大廠無薪假放到過年後

▲勞動部今（18）日公布最新減班休息統計，一家約百人的資訊電子廠商因外銷訂單減少，首次實施無薪假3個月，將放到農曆春節後。（示意圖／取自Pixabay ）
▲勞動部今（18）日公布最新減班休息統計，一家約百人的資訊電子廠商因外銷訂單減少，首次實施無薪假3個月，將放到農曆春節後。（示意圖／取自Pixabay ）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（18）日公布最新減班休息統計，共計368家、實施人數9576人，比上一期、12月8日公布數據，增加17家、430人。其中，有一家百人廠商因外銷訂單減少，首次實施無薪假，為期3個月，實施到農曆春節後。

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勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，計368家，實施人數9576人；上一期、12月8日公布實施家351家，實施人數9146人。本次家數增加17家，人數增加430人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，本期新增人數主要來自製造業，約有300多人，主要是來自資訊電子工業，有2家規模百人的電子零組件廠商實施，一家是今年6、7月曾經實施過，停了一陣子，因為訂單落差大，又來申請實施，時間為期約1、2個月；另一家百人廠商同樣因為外銷訂單減少，首次實施，為期3個月，將實施到過年後。

也有廠商停止實施無薪假，黃維琛說，一家60幾人的電子零組件廠商，本來要實施到1月底，但因國外客戶考量到過年休息，有急單回來，便停止實施、在過年前趕工。

至於其它行業別狀況，黃維琛提到，批發及零售業有112家、801人實施，比上一期增7家、69人，大多是與製造業有連動的業者，本期有新增實施的，但大部分都是接續實施。

黃維琛說，雖然本期無薪假人數略增，但觀察近幾個月高點的人數均有下降，每個月會公布4期數據，從8月高點的1萬2000人，一路降到11月的1萬300多人，再降至12月本期的9576人，顯現各事業單位接單狀況與營運復甦、緩和，逐步好轉起來；而年底年初都會有較大變化，因此下個月將是觀察重點，若無薪假實施數據再下降，即可審慎樂觀看待。

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