7-11冬至、聖誕優惠！特大杯拿鐵寄杯48元　霜淇淋、思樂冰買1送1

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📍APP｜12月23日至12月29日
◾特大杯系列美式／拿鐵12杯580元，限量10萬組，現省260元。
◾西西里風系列咖啡任選12杯670元，限量5萬組，現省290元。
◾純奶茶／純奶青任選12杯400元，限量3萬組，現省200元。
◾風味拿鐵系列熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡）任選12杯470元，限量5萬組，現省190元。
而周五是節氣「冬至」，線上APP寄杯另提前發動冬至優惠，12月21日至12月24日限時4天，GODIVA迦納熱巧克力2杯140元、蜂蜜美式／拿鐵4杯225元、香鑽水果茶4杯200元、大杯熱卡布奇諾4杯155元、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元。
不只有咖啡好康活動，7-ELEVEN這檔和名店「18度C巧克力工房」合作，推出濃郁巧克力霜淇淋，今（18）日起買2支霜淇淋，加送限量造型星星餅乾1片。周五冬至（12月22日）起限時3天至12月24日，憑 icash 2.0、icash Pay支付，再享霜淇淋任選、大杯思樂冰買1送1。
鎖定年底聚會商機，7-ELEVEN同步開跑「國際精品聖誕購物節」，指定商品任選第2件6折，Bourbon指定品項同價位加10元多1件。並上市日本11月新品「味覺糖復古迪士尼軟糖」，除了包裝上有可愛米奇米妮，每包還隨附MICKEY&FRIENDS吊飾，全系列共6種圖案，售價99元、第2件6折。
萊爾富慶祝戴資穎拍下馬琳奪冠、順利摘金，迎來生涯賽史第4座年終賽女單后冠，全台門市祭出咖啡快閃優惠，今明兩天（12月18日、19日）憑活動條碼，到門市買大杯美式咖啡或特濃美式咖啡，享同品項第2杯5元，不能寄杯、但不限購，冰熱不限。