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7-11冬至、聖誕優惠！特大杯拿鐵寄杯48元　霜淇淋、思樂冰買1送1

▲7-11推出聖誕節、冬至優惠，特大杯拿鐵12杯580元，另外還有雞尾酒咖啡、思樂冰、霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11推出聖誕節、冬至優惠，特大杯拿鐵12杯580元，另外還有雞尾酒咖啡、思樂冰、霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

聖誕節即將到來，7-11率先公布聖誕優惠，即日起雞尾酒風味氣泡咖啡買1送1，12月23日起再加碼，APP推出特大杯美式／拿鐵12杯580元、純奶茶／純奶青12杯400元等多杯組優惠，特大杯拿鐵寄杯平均48元。此外，今（18）日起買2支霜淇淋加送造型星星餅乾，周五冬至起限時3天霜淇淋、思樂冰買一送一。

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迎接聖誕節，7-ELEVEN發動咖啡聖誕優惠，OPEN POINT行動隨時取自12月23日至12月29日期間，線上寄杯開賣特大杯系列美式／拿鐵12杯580元、西西里風系列咖啡12杯670元、純奶茶／純奶青12杯400元，風味拿鐵系列12杯470元。門市優惠再加碼，即起至2024年1月30日前，雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買1送1。

📍APP｜12月23日至12月29日
◾特大杯系列美式／拿鐵12杯580元，限量10萬組，現省260元。

◾西西里風系列咖啡任選12杯670元，限量5萬組，現省290元。

◾純奶茶／純奶青任選12杯400元，限量3萬組，現省200元。

◾風味拿鐵系列熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡）任選12杯470元，限量5萬組，現省190元。

▲APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
▲APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
而周五是節氣「冬至」，線上APP寄杯另提前發動冬至優惠，12月21日至12月24日限時4天，GODIVA迦納熱巧克力2杯140元、蜂蜜美式／拿鐵4杯225元、香鑽水果茶4杯200元、大杯熱卡布奇諾4杯155元、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元。

▲「OPEN POINT行動隨時取」冬至優惠活動。（圖／業者提供）
▲「OPEN POINT行動隨時取」冬至優惠活動。（圖／業者提供）
不只有咖啡好康活動，7-ELEVEN這檔和名店「18度C巧克力工房」合作，推出濃郁巧克力霜淇淋，今（18）日起買2支霜淇淋，加送限量造型星星餅乾1片。周五冬至（12月22日）起限時3天至12月24日，憑 icash 2.0、icash Pay支付，再享霜淇淋任選、大杯思樂冰買1送1。

▲12月22日至12月24日限3天，指定支付享霜淇淋任選、大杯思樂冰買1送1。（圖／業者提供）
▲12月22日至12月24日限3天，指定支付享霜淇淋任選、大杯思樂冰買1送1。（圖／業者提供）
鎖定年底聚會商機，7-ELEVEN同步開跑「國際精品聖誕購物節」，指定商品任選第2件6折，Bourbon指定品項同價位加10元多1件。並上市日本11月新品「味覺糖復古迪士尼軟糖」，除了包裝上有可愛米奇米妮，每包還隨附MICKEY&FRIENDS吊飾，全系列共6種圖案，售價99元、第2件6折。

▲「味覺糖復古迪士尼軟糖」隨附MICKEY&FRIENDS吊飾，售價99元、第2件6折。（圖／業者提供）
▲「味覺糖復古迪士尼軟糖」隨附MICKEY&FRIENDS吊飾，售價99元、第2件6折。（圖／業者提供）
萊爾富慶祝戴資穎拍下馬琳奪冠、順利摘金，迎來生涯賽史第4座年終賽女單后冠，全台門市祭出咖啡快閃優惠，今明兩天（12月18日、19日）憑活動條碼，到門市買大杯美式咖啡或特濃美式咖啡，享同品項第2杯5元，不能寄杯、但不限購，冰熱不限。

▲12月18日、12月19日憑活動條碼，大杯美式／特濃美式同品項第2杯5元。（圖／業者提供）
▲12月18日、12月19日憑活動條碼，大杯美式／特濃美式同品項第2杯5元。（圖／業者提供）

周一開工！全家拿鐵第2杯9元可寄杯　星巴克太妃核果那堤買1送1

全家免費領20元、發熱衣99元多1件 　家樂福牛排、藍鑽蝦買1送1

冷爆了！7-11暖冬調酒咖啡「買2送2」可寄杯　拿鐵、美式買1送1

限今天！7-11「餅乾、大阪燒」買1送1　全家「咖啡、泡麵」也半價

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