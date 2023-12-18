批塭仔圳社宅不到土地1％　綠營：只願賣地給財團真「侯康」

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戴瑋姍指出，塭仔圳市地重劃397公頃是近年數一數二大的，市府可分回32公頃用地自由規劃，以市價出售可達百萬以上，財團如果用這個價格標下，就會用更高價格出售，因為售地價格過高造成房價高漲原因之一，建商標到高價的土地蓋房子，賣出的絕對是每戶超過1500萬元的房價，且帶動周邊房價上漲。
戴瑋姍表示，侯友宜的「侯康貸」也是要幫建商找「盤子」，讓財團有足夠的買家脫手，讓年輕人淪入買不起房的惡夢，對照侯友宜僅願意釋出0.4%的地蓋2100戶的青年社宅，這數字是少之又少，以行政案規劃的5%土地來算，至少可以蓋2萬戶的公宅，這才是治本不是像侯康貸只能治標，呼籲侯友宜不要將土地賣給財團，淪炒房的兇手。
李宇翔強調，侯友宜宣稱塭仔圳是任內最大政績，但卻構築在市民工作權與居住權上，甚至摧毀新北中小型企業，除了產業沒有良善的產業輔導政策，重劃區排除重劃的區域連土地的地界都能有爭議，種種侵害民眾財產權的惡行真真實實的在新北上演，侯友宜身為地方父母官卻鐵血的對待在新北生活的百姓，現在卻代表國民黨參選2024年的總統，令人難以想像。
黃淑君秀出公文指出，面積達397公頃的塭仔圳市地重劃案，從頭至尾都是由前市長朱立倫和現任市長侯友宜一手主導。值得注意的是，朱立倫曾在2010年競選新北市長，承諾要蓋18.4萬戶社會住宅，侯友宜參選總統也喊出「居住正義120萬戶」。然而侯朱兩人面對社會經濟相對弱勢的塭仔圳市民，卻在重劃案中僅規劃2100戶社會住宅，絲毫不理會有迫切需求的年輕人，要求「落跑市長」先回來面對新北市政。
陳乃瑜指出，市府大言不慚說用1.8公頃當社福用地來蓋2100戶社會住宅，但換算下來僅佔總開發案面積的0.4%，根本是用施捨的心態在面對居住正義問題。如果能夠依照中央政策，提供5%土地興建社會住宅，以現有房型來計算，至少可蓋1萬2000戶以上的社宅，若是以市府的興建模式計算，更可興建到2萬3333戶，社會住宅量能可瞬間增加10倍，這才是解決居住正義最有效的方式，令人遺憾的是侯市府不做，卻只會提出1500萬全額貸這種包裹著糖衣的毒藥，讓年輕人更買不起房的陷阱政策。
張錦豪指出，侯友宜目前社宅進度興辦進度緩慢，甚至趨近於零。新北目前社宅決標數為零，與侯友宜宣稱的1萬多戶不符。自2021年12月29日新北市府主辦的「保福段」案決標後，即再無新標案，而且侯友宜嘴上持續宣稱的，社宅興辦量達1萬1086戶，其中至少3200戶未動工，甚至尚未招標發包，還有3408戶是中央蓋的林口社會住宅，甚至2016年汐止的智興段公辦都更規劃要做青年社會住宅，但今年質詢卻得到並沒有一定要做社會住宅，侯友宜的社宅政策就是先騙再說。
顏蔚慈指出，侯友宜厚愛建商已不是新聞，口口聲聲說要居住正義，讓年輕人買得起房，卻是六都中最後通過囤房稅的直轄市。任何要平抑房價的措施，無論是囤房稅、推動社會住宅、青年住宅，侯友宜都是嘴上說一套做一套，無心推動居住正義。不僅打房慢半拍，還推出將年輕人置於巨大懷債風險中的侯康貸，根本是詐騙的話術，侯友宜不蓋社宅，還敢大言不慚說「不需頭期款，讓青年提早10年完成夢想」，這種包裹糖衣的毒藥，將會導致青年提早進入背房貸困境，提早淪為房奴，失去人生其他可能的發展機會，得利者只有建商，這不就是圖利財團嗎？
卓冠廷表示，攤開侯友宜塭仔圳的政績，完全是圖利建商，沒有顧及到相關的社會住宅跟居住正義。提出的1500萬元免頭期款貸款政策，未來恐怕1500萬元就變成是年輕人買房子的底價。而根據金融聯徵中心前三季的資料，公寓平均購屋總價只有台北市超過1500萬元，平均總價1720萬元，其他五都加新竹縣市都在1000萬元內，其中新北市993萬元。電梯大樓部分，台北市平均總價2906萬元、新北市1622萬元、新竹縣1653萬元、新竹市1309萬元，其他縣市都在1200萬元以內，其中台南、高雄都是900多萬元。
卓冠廷說，很明顯地侯友宜推出的1500萬元侯康貸，台北市的公寓和電梯大樓都買不起，最符合額度的就是新北，侯康貸就是針對新北未消化的餘屋而量身打造，而且中南部之外的房價，全都不到1500萬元，未來中南部的年輕人，卻要一起吞侯康貸墊高房價的苦果。
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