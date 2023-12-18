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紅白大賞重金邀到「國際巨星」！Lulu首接主持棒　偷洩2線索嗨翻

▲2024紅白藝能大賞重金邀到「國際巨星」，首次接下主持棒的Lulu也鬆口洩出洩2大線索，直呼：「絕對會讓大家驚喜的。」（圖／記者朱永強攝影）
▲2024紅白藝能大賞重金邀到「國際巨星」，首次接下主持棒的Lulu也鬆口洩出洩2大線索，直呼：「絕對會讓大家驚喜的。」（圖／記者朱永強攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

台視過年特別節目「2024超級巨星紅白藝能大賞」今（18）日公布主持人，紅隊隊長由莎莎、許富凱領軍，對抗白隊隊長黃偉晉、陳明珠，總主持人則由Lulu擔任，稍早5人也現身記者會分享心情。談到表演來賓，Lulu不斷以「言重性」來形容這次的卡司，面對追問，Lulu幾乎快要說溜嘴，僅透露是讓大家震撼的高緯度、組合團體的國際巨星。

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Lulu今年首度接下「2024超級巨星紅白藝能大賞」總主持人，談到從表演嘉賓轉換身分，Lulu坦言壓力有點大，也會稍微請教一下擁有多年主持紅白經驗的師父黃子佼，她說，因為是和莎莎、許富凱、黃偉晉、陳明珠首次搭檔，「我們會先熟悉一輪，等到最後那臨門一腳，在去請教佼哥。」

▲（圖／記者朱永強攝影）
▲黃偉晉（左起）、陳明珠、Lulu、莎莎、許富凱接下2024紅白藝能大賞主持。（圖／記者朱永強攝影）
由於今年傳聞有重量級的國際巨星，降臨紅白藝能大賞。Lulu僅說是大家絕對會知道，一出來絕對會讓大家驚喜的國際巨星。面對媒體追問，Lulu相當堅持，僅透露是高緯度國家、組合團體等2大線索，還時不時望向製作人，就怕自己說溜嘴，「早知道就不要先看過卡司了！」

至於有沒有因為這次的國際巨星加練其他語言，Lulu依舊沒被套出話來，只說自己練了很多國家，不斷強調「卡司會陸陸續續公布啦！」想辦法帶過話題，也請大家敬請期待。

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