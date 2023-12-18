2023年最強手機不是iPhone15！全球票選結果出爐 5成用戶全捧它
2023年手機市場競爭激烈，各大廠牌都推出新旗艦機型，研發各種功能，就是希望能搶佔更高市佔率。但對於實際使用的用戶而言，究竟哪款才是「2023年最強手機」？對此，科技網站舉辦的全球網路票選結果也出爐，最終答案並不是蘋果iPhone15系列，而是由三星的S23 Ultra奪冠。
記者潘毅／綜合報導
科技網站 AndroidAuthority 日前舉辦的「2023年最佳手機」票選活動，在各大社群平台舉辦投票，並採取淘汰賽制，將今年關注度、規格最好的32款手機列入，並逐一進行票選，最終由Google Pixel 8 Pro、蘋果iPhone 15 Pro、Google Pixel 8以及三星S23 Ultra脫穎而出，進入四強。
四強賽中這4款手機同時進行票選，結果最終三星S23 Ultra拿下45.69%得票率，第二名則是Google Pixel 8 Pro，獲得30.88%網友支持，而今年蘋果推出的iPhone 15 Pro，最終獲得第三名，只拿到16.47％用戶支持率。
而最後冠亞賽中，三星S23 Ultra與Google Pixel 8 Pro再次進行一對一票選，仍由三星S23 Ultra以57.45%支持度勝出，成為最多使用者公認的2023年最強手機。