關注個資、詐騙洗錢等議題！陳菊赴行政院巡查　建議修正61項法規

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監察院表示，本次巡察代表內政及族群委員會的監察委員也在會上提出建議事項，續請行政院重視，並督同所屬建立跨部會整合機制，積極檢討改進。希望能透過兩院共同合作，對於境內外求職詐騙案件調查建議事項及早研修配套法令，並建立跨部會合作平台及專責窗口，挹注相關犯罪偵防人力資源，儘速完備處理機制，以符合國際人權潮流與憲法基本國策，保障國人生命財產及人身安全。
此外，陳菊也針對監察院112年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權之行使結果，作綜合性說明後，續由監察院各委員會召集人或推派之委員，就委員會專案檢討議題發言，並請陳建仁院長及相關部會首長即席答復。根據監察院統計資料顯示，112年1月至11月通過15件彈劾案，被彈劾人數有29人，依官階類別分，選任人員3人、政務人員3人、簡任人員8人、薦任人員12人、檢察官2人、校官1人。112年彈劾違法失職態樣大多是貪瀆為主，計8案，約占53.3%。
另112年1月至11月通過之糾正案有86案(127案次)（同一糾正案，有時會糾正2個以上機關），按被糾正機關（含所屬機關）之案次統計，行政院暨所屬機關總計被糾正72案次，各縣市政府暨所屬機關被糾正55案次。另調查發現，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，與當前社會環境顯有脫節，建議修正之法規計有61項，其中20項已完成修正，41項尚在主管機關檢討研修或立法院審議當中。
監察院7常設委員會代表針對「公私部門資通安全問題之探討」、「修復式司法運作現況與探討」、「居住正義未落實之檢討—強化國有土地管理，增加公宅土地來源」、「大學自治體制及私立大專校院董事會運作之檢討」、「我國地方自治—鄉(鎮市區)之治理問題檢討」、「政府推動國防自主及建構國防產業鏈之執行成效與檢討」、「COVID-19疫情期間相關法令規定及措施之檢討」、「矯正機關對於維護受刑人基本人權之檢討」、「檢視校園師對生體罰、霸凌、不當管教行為處理機制問題」、「境內外求職詐騙案之檢討與改進」等議題，以及3位委員個別對「跨部會族群主流化政策之推展」、「涉司法案件懷孕毒癮婦女，政府對其胎兒、新生兒之保護措施及執行問題」、「外交部如何面對#Me Too 案及如何落實CEDAW」等議題，分別提出口頭詢問。除由陳建仁院長及各相關部會首長就重點項目先行說明外，將於會後另以書面詳實說明回復監察院。
陳菊說明，本次巡察行政院，共彙總112年的調查、糾正、巡察、社會矚目議題，以及審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，期望行政院督促各部會研究改進，並列管追蹤及切實解決，讓兩院分就不同權責領域，共同努力為國家廉能、民眾福祉，奉獻心力，以符人民期望。