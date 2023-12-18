全台唯一中藥系驚傳停招！中國醫大駁與事實不符、明年增新系所
中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系為國內首創且唯一以中藥為主系所，坊間傳出將要停招的消息。中國醫藥大學今（18）日發出聲明闢謠，傳言與事實不符，校內正在討論系所增設和調整，因應國家產業重點發展趨勢，明年將增設「醫療資訊學系」。
記者李琦瑋／台北報導
中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系為國內第一個也是唯一以中藥為主的大學系所，也是台灣專門以中藥專業與生物技術課程為主的系所，以傳統中藥學理論為基礎，將現代藥學理論融入其中，傳統與現代應用科技相結合之中西醫藥的課程，近日傳出停招，引發學界與產業界議論。
中國醫藥大學今天表示，坊間流傳中國藥學暨中藥資源學系將停招，與事實不符。目前校內尚在進行系所增設和調整討論階段，因應國家產業重點發展趨勢，學校明年增設「醫療資訊學系」經過教育部核定。
中國醫藥大學提到，中國藥學研究所創立於1974年，是中國醫藥大學第一個成立的研究所，中國藥學暨中藥資源學系則於2002年，由中國藥學研究所與中藥資源學系整合而成，未來是否透過學院實體化整合多系，將會考量培養具有傳統中藥知識及現代中草藥生物技術研發專業人才的課程內容、教學資源和教學品質，尚無定論。