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T1／Cousins因阿基里斯腱斷裂毀掉生涯　KD和Kobe也曾受過此大傷

▲「表弟」DeMarcus Cousins因為傷病，早早從巔峰滑落，最終在33歲時就加盟台灣籃壇。（圖／美聯社／達志影像）
▲「表弟」DeMarcus Cousins因為傷病，早早從巔峰滑落，最終在33歲時就加盟台灣籃壇。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

台啤雲豹球團今（18）日宣布「表弟」DeMarcus Cousins確定加盟球隊，最快1月20日的主場賽事就有機會和球迷見面。回顧這位前NBA超級球星生涯，他曾是進攻端兼具體型和技巧的中鋒代表人物之一，但阿基里斯腱和四頭肌撕裂的傷病，最終讓他不得不提前離開聯盟，讓人唏噓。

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DeMarcus Cousins 33歲，身高為208公分、體重約120公斤，是在2010年NBA選秀會上，以第1輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次入選全明星賽、2次入選NBA年度第二隊。場均19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻，曾是全能型中鋒的代表人物，但生涯卻被傷病給毀掉。

2017-18賽季Cousins在鵜鶘打出了好表現，但也給他本來就容易受傷的身體造成更大的負擔，因此他在該季一月左腳阿基里斯腱斷裂，那次傷勢讓他休養了357天。

為人所熟知的是，「KD」Kevin Durant也曾因為同樣的傷病缺席了整個賽季，近3個賽季總共只打了137場；Kobe花了大約8個月的時間重新回到場上，堅持了6場比賽後，左膝骨折。

當球員從如此嚴重的傷勢中恢復過來時，他們的身體往往很難恢復到過往100%的運動能力，而且很容易就出現身體另一個部位的代償。Cousins在阿基里斯腱大傷回歸後，大小傷病不斷，之後又出現左股四頭肌撕裂，這也導致他之後的生涯能在場上打球的時間銳減。

而更糟糕的是，Cousins從來就不是一名好的防守者，大傷奪去他的移動能力後，他在場上能貢獻的東西就更少了。之後，儘管這位全能中鋒還是能在某些時刻展現他多才多藝的進攻天賦——場均得分下滑，但仍有接近10分的水準——聯盟其他球隊卻對他不再感興趣。

另外，Cousins的脾氣，可能也是他生涯後期，NBA球隊對其望而卻步的原因。過去他雖然不是那種在場上特別會搞事情的球員，但有時候對一些吹判或犯規過於激動，讓他在場上常常領到技術犯規，成為球隊的不定時炸彈。

NBA近年聯盟生態已經改變，DeMarcus Cousins這種攻優於守的中鋒，除了Nikola Jokic這種天才，已經很難在生存了。加上傷病，讓他早早從巔峰期滑落，最終離開NBA，也就不讓人太感到意外了。

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