T1／Cousins因阿基里斯腱斷裂毀掉生涯　KD和Kobe也曾受過此大傷

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2017-18賽季Cousins在鵜鶘打出了好表現，但也給他本來就容易受傷的身體造成更大的負擔，因此他在該季一月左腳阿基里斯腱斷裂，那次傷勢讓他休養了357天。
為人所熟知的是，「KD」Kevin Durant也曾因為同樣的傷病缺席了整個賽季，近3個賽季總共只打了137場；Kobe花了大約8個月的時間重新回到場上，堅持了6場比賽後，左膝骨折。
當球員從如此嚴重的傷勢中恢復過來時，他們的身體往往很難恢復到過往100%的運動能力，而且很容易就出現身體另一個部位的代償。Cousins在阿基里斯腱大傷回歸後，大小傷病不斷，之後又出現左股四頭肌撕裂，這也導致他之後的生涯能在場上打球的時間銳減。
而更糟糕的是，Cousins從來就不是一名好的防守者，大傷奪去他的移動能力後，他在場上能貢獻的東西就更少了。之後，儘管這位全能中鋒還是能在某些時刻展現他多才多藝的進攻天賦——場均得分下滑，但仍有接近10分的水準——聯盟其他球隊卻對他不再感興趣。
另外，Cousins的脾氣，可能也是他生涯後期，NBA球隊對其望而卻步的原因。過去他雖然不是那種在場上特別會搞事情的球員，但有時候對一些吹判或犯規過於激動，讓他在場上常常領到技術犯規，成為球隊的不定時炸彈。
NBA近年聯盟生態已經改變，DeMarcus Cousins這種攻優於守的中鋒，除了Nikola Jokic這種天才，已經很難在生存了。加上傷病，讓他早早從巔峰期滑落，最終離開NBA，也就不讓人太感到意外了。