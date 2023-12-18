修法通過！中國抽砂船抓到就沒收 管碧玲：沒有脫罪空間了
沒有脫罪空間了！立法院在今天進行《土石採取法》和《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》修法，三讀通過，海洋委員會主委管碧玲指出，修法後讓違法抽砂的抽砂船，無論是否為行為人所有，都可以沒收，讓海巡署沒收「華益九號」的執法，獲得法院明確支持的機會，露出曙光。
記者鄭婷襄／綜合報導
中國抽砂船「華益九號」沒收案在二審時被法院撤銷沒收，經上訴後，目前在最高法院待審；管碧玲表示，由於二審法官採狹義解釋，認為法無明文規定犯罪工具非屬行為人所有可以沒收，既然船長稱抽砂船非其所有，因此沒收乃屬違法處分。為了解決這個困境，她因此推動修法。依據「中華民國刑法」第二條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。
管碧玲說，這個條款經憲法法庭111年憲判字第18號判決：「並無違法律不溯及既往原則及信賴保護原則，與憲法並無牴觸。」，是屬合憲有效之法律，因此，希望兩法修正案在總統公布實施後，未來最高法院針對「華益九號」沒收案的裁判，能逕行適用裁判時之最新法律。
管碧玲強調，她在11月15日對外宣示要修法，感謝行政院羅秉成政委幫忙協調經濟部長王美花、內政部長林右昌，支持修法，並同意直接在立法院提案，加速修法歷程，感謝總召柯建銘、委員莊瑞雄、蔡易餘召委及羅美玲召委，和兩個委員會的委員全力支持，今天三讀深感欣慰，「抽砂船抓到就沒收，沒有脫罪空間了！」