黃湘怡「神似廣末涼子」出道！轉行賣蛋糕跌落神壇 靠前夫幫救援
43歲新加坡歌手黃湘怡離開幕前多年，今年宣布與英國籍製藥業Jon再婚、懷孕，喜上加喜！當年以「神似廣末涼子」形象出道的她，後來創業賣蛋糕卻因廣告不實跌落神壇，品牌最終靠著前夫葉學澤接手經營，才成功逆轉負面形象、由黑翻紅。
記者黃雅琪／綜合報導
新加坡歌手黃湘怡2000年在台灣出道，主打「神似廣末涼子」的鄰家女孩形象，唱紅〈吻雨〉、〈西班牙狂想曲〉等曲，2002年還以專輯《等》獲第13屆金曲獎「最佳新人獎」提名。除了音樂事業，黃湘怡也曾參演台劇《橘子醬男孩》 、《追風少年》、《溫柔的慈悲》，還拍攝電影《空手道少女組》與林依晨結緣、成為閨密。
後因唱片公司改組的關係，黃湘怡轉而經營蛋糕店，原本挾帶著明星光環經營得有聲有色，卻因以「冷凍蛋糕」假冒「當日現做」欺騙消費者，黃湘怡最終退出經營權，改由當時老公「金色三麥」小開葉學澤接手經營，門市從9間減為4間，但透過餐廳與門市聯手銷售，年銷量從3萬個蛋糕衝上8萬多個，以每日營業11個小時計算，相當於每日賣出220個蛋糕，成功挽救品牌。
私人感情方面，2011年黃湘怡與「金色三麥」小開葉學澤結婚、2022年被週刊爆出婚變，兩人當時沒有回應消息，後證實於2020年早已離婚，結束維持9年的婚姻。今年43歲的黃湘怡梅開二度，10月才與大7歲的英國籍製藥業Jon再婚，近日更宣布懷孕喜訊：「最棒的生日禮物，3+1！這是我最愛的2個男孩，還有1個小的正在路上。」
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