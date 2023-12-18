上班不要看！「下面」只有8公分真悲劇？醫師曝天冷恐「打4折」
近期35歲YouTuber「RJ」阿傑（廉傑克曼，本名張廉傑）被女Coser嘲諷「不到8公分」。泌尿科醫師表示，雖不清楚所謂的8公分是什麼情況下測量得出，但台灣男性很少有勃起長度不到8公分的情況，而且天冷的情況下，男性的陰莖長度打4、5折都有可能，如果此時出現8公分長度，表現也是不錯的。
記者林志怡／台北報導
部立雙和醫院泌尿科主任吳佳璋表示，一般台灣男性來說，很少有勃起後長度僅8公分的情況，瘦高型男性勃起後只有8公分的機會又更低，至於要讓女性覺得性行為的感受上「ok」，理論上勃起後有10公分就可以了，台灣男生通常都能達到這個長度。
據先前的一項調查，台灣男性的陰莖長度約為12公分，吳佳璋表示，每個人勃起前後的長度變化其實不太一樣，這是天生體質差異，有些人甚至勃起前、勃起後的長度差異不大，在高齡者中相對常見，有時候看起來「超大」，但實際上是鬆弛造成的。
吳佳璋說，雖然年輕男性大多能一柱擎天、一鳴驚人，但面對冬天的低溫，可能會有長度「打折」的情況，正常情況下甚至打4折、5折。
此外，吳佳璋也提到，有些男性會遇到勃起困難的情況，原因大多與年紀相關，器質性原因可能與三高、糖尿病、代謝症候群等有關，因血管健康程度不佳、可能出現硬化或狹窄，導致勃起時的充血程度受到影響，心因性則可能是壓力大使交感神經過度緊張，造成勃起上的困難。