T1／卡森斯與霍華德的情況不同　書總：台啤雲豹不一定要圍繞他打

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台啤雲豹開季5勝4敗的戰績在T1聯盟排名第2，現有化學效應在主帥歐森的運籌帷幄下相當不錯。卡森斯的能力雖好，但如果球隊需要圍繞他重新建立體系的話，那可能對球隊來說不一定是好事。
上賽季霍華德加盟桃園雲豹，球隊才剛剛成立，陣中沒有足夠的天賦，體系也不夠完整，因此「魔獸」必須由1打到5，包括運球過半場、以及護框和抓籃板，這不是一種健康的打法。對此台啤雲豹方面表示，這次他們不會讓卡森斯這樣打，因為球隊情況已經不同了。
顏行書表示，「我們現在已經有自己的體系，所以不是一定要圍繞卡森斯的球風來打。就籃球專業層面來說，當然一定會為他設計一些戰術，大家也知道他和霍華德（Dwight Howard）打法完全不同，內線的主宰力和外圍火力是有目共睹的。」
書總透露，就如同聯盟中除了中信特攻外的大部份球隊一樣，雲豹開季一開始的目標就設定要有一個7呎的大洋將，卡森斯加入其實也是按照球隊本來的賽季布置在走。
卡森斯過往傷病史豐富，在當打之年提前離開NBA，其實也是因為幾次大傷剝奪了他的運動能力，因此他的身體狀況，外界也很感興趣。對此顏行書表示，卡森斯目前很健康，之前外界也應該都知道他有在打一些國外聯賽，所以他一加入就是可以正常比賽的。
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