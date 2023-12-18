T1／「表弟」卡森斯與雲豹合約並非簽整季　薪資確定高到得用特例

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之前有中國大陸媒體爆料，卡森斯恐怕只會打半個月，如今他和雲豹的合作已成定局，顏行書也在受訪時進一步解釋雙方目前的情況。
卡森斯預計於一月中旬來台，並將在1月20、21、27及28號主場賽事於雲豹桃園巨蛋主場出賽，基本上這4場一定會上。雲豹這一季目前只剩下8場主場賽事，一月的4場賽事之後，就要等到4月的13、14、20、21號才有主場比賽。
顏行書不諱言，由於卡森斯是NBA等級的明星，所以球隊和他的合約非常複雜，而且必須考量到他個人時程表以及球隊賽程排定。也坦承「卡森斯的合約不是打整季的合約」，但有個人的家庭因素——家有喜事，他必須要花時間陪伴家人——這方面除非球員本人願意說，否則球隊也不方便透露。
當記者追問顏行書合約內容時，後者稱不能說太多，但是「基本上會打完那幾場主場。球隊也要配合他的時間。而他的薪資我只能說是真的非常高，這種等級的洋將，大家應該能夠理解。」
T1聯盟洋將薪資為上限為2萬美元（約64萬新台幣），不過聯盟規章第15條第4點有提到，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約。」也就是說像上賽季魔獸那樣特別的球員，可以用超過規則的薪資來簽，只要聯盟方面開會通過即可。
之前外傳卡森斯底薪為底薪為20萬美元，球團對此不願多談。聯盟秘書長王志群受訪時證實，雲豹在早先已經就幾個人選和聯盟上報，各球團都樂見其成，也已經通過。
王志群認為就如同上賽季霍華德來台一樣，NBA球員加盟一定能加強外界的關注，聯盟這邊一定是歡迎。至於卡森斯可能不會打滿整個賽季一事，王志群表示洋將合約有很多細節，但自己不認為這是表演賽性質，「就像之前O.J.Mayo的情況一樣，如果打得好的話，當然是讓他繼續打，我不覺得是表演性質，會不會長期打，就看球團怎麼評估。」
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