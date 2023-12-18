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余天「身體有狀況」缺席造勢！兒子余祥銓現身駁斥：他心情超好的

▲余祥銓（右）、柔柔（左）夫婦生完愛女後首次公開露面，還爆料余天一看到孫女後超級開心，似乎沒有因為不分區立委一事感到不悅，身體狀況也很好。（圖／記者葉政勳攝影）
▲余祥銓（右）、柔柔（左）夫婦生完愛女後首次公開露面，還爆料余天一看到孫女後超級開心，似乎沒有因為不分區立委一事感到不悅，身體狀況也很好。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

藝人余祥銓與妻子柔柔，在上個月14日迎來愛女「小元寶」，今（18）日夫妻倆帶著幸福笑容現身記者會分享心情，由於前幾天才剛從月子中心回家，孩子還有些不太適應，不過余天和李亞萍見到孫女倒是非常開心，享受著「含飴弄孫」的生活。談到余天沒被民進黨列入不分區立委，還傳出身體有狀況才缺席造勢晚會，余祥銓則回應，「我看他身體很好啊！」否認外界傳聞。

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▲余祥銓（右二）、柔柔（左二）一同登上何篤霖與陳亞蘭主持的節目《命運好好玩》，也是夫妻倆生完孩子後首個節目通告。（圖／經紀人提供）
▲余祥銓（右二）、柔柔（左二）一同登上何篤霖與陳亞蘭主持的節目《命運好好玩》，也是夫妻倆生完孩子後首個節目通告。（圖／經紀人提供）
余祥銓開心提到，自從帶著「小元寶」回家後，爸爸余天、媽媽李亞萍都開心的不得了，迫不及待搶著抱孫子，特別是爸爸還一直要孫女叫阿公。柔柔也笑說，只要小元寶半夜一哭鬧，李亞萍就會馬上衝進來抱著哄，婆媳兩人輪流照顧，從半夜一直哄到早上，畫面相當溫馨。

▲柔柔（左）、余祥銓（右）。（圖／記者葉政勳攝影）
▲余祥銓還透露自己大約有7到8個月還沒開機，全心全意專注在小孩身上。（圖／記者葉政勳攝影）
有趣的是，柔柔還爆料余天，自從孫女回家後就狂吃水果來忘記菸癮，就怕二手菸會影響到孫女，讓她覺得逗趣又好笑。談到民進黨團日前指出，作為賴清德新北競總主委的余天，因身體狀況因素缺席造勢場合。余祥銓和柔柔則笑說，他們才剛從月子中心回到家2到3天，對於爸爸的政治完全不了解。

余祥銓也說，余天的身體狀況看起來很好，心情也很開心，似乎沒有因為不分區立委一事感到不悅，見到孫女回家後，一直處在含飴弄孫的溫馨氛圍，而爸爸也沒有主動向家人提起政治的事情。

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▲余天仍為走出喪女之痛。
▲余天日前傳出因不滿不分區立委沒有他，而缺席賴清德造勢活動，民進黨團則解釋，余天是身體因素才會沒有現身。（圖／NOWnews攝影中心）
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