「買到綠色臭蛋」事件！羅智強告發陳建仁、陳吉仲 法院裁定不罰
社群9月流傳「綠色臭蛋」照，網友聲稱他9月18日購買，標示10月7日到期，詢問「這是進口雞蛋嗎？」經政府出面駁斥是假訊息，警方還火速傳喚貼文者23歲謝姓工人到案，為此，國民黨立委候選人羅智強告發行政院長陳建仁、前農業部長陳吉仲2人違反社維法。台北地院簡易庭裁定，陳建仁、陳吉仲不罰。本案可抗告。
記者潘千詩／台北報導
警方移送指出，今年9月26日中午，陳建仁在立法院受訪，就有關民眾反映買到黑心雞蛋一事，公開稱是假消息；同年月16日下午，陳吉仲在農業部1樓大廳表示，進口雞蛋因有噴蠟，所以保存期限較長，所言有假。
簡易庭認為，陳建仁警詢中辯稱，民眾雖反映買到黑心雞蛋，不過，進口雞蛋當時已全面在通路下架，應無買到的可能，網友刊登的照片中，可見蛋殼上印有國產雞蛋的編碼，所以不可能是進口蛋。
法官認為，陳建仁說雞蛋的顏色為鮮綠色，顯與常態不符，其言論具有一定查證基礎，目的在促請民眾注意假消息，無法認定他說的是謠言。陳建仁受訪言論，目的是希望民眾提高警覺、不要受騙，還表示政府會盡最大可能讓民眾了解假訊息的存在，沒有故意憑空捏造，閱聽人也可以輕易經由公部門查核照片、新聞的真實性，難認定陳建仁的言論影響公共安寧。
裁定指出，陳吉仲稱進口雞蛋因有噴蠟所以保存期限較長，這個說法經陳吉仲多次否認，警方沒有查證，移送的違法事證不足，同樣裁定不罰。