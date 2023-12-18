王家貞被認定不符參選資格！批中選會是民進黨打手　中選會駁斥了

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對此，中選會說明，報載特定立委擬參選人所述皆與選務法令不符，也與事實基礎相悖，特予澄清說明。
中選會指出，根據中選會第596次委員會議紀錄指出，有關第16任總統、副總統選舉候選人資格審定，依總統副總統選舉罷免法規定，係由中央選舉委員會審定，其中，有關申請登記之總統副總統候選人是否具外國國籍，中選會則於11月27日檢附各候選人填具之查證同意書，函請外交部查證在案。
中選會再指，另為確認申請登記之總統副總統候選人是否曾有回復或歸化取得我國國籍情事，內政部亦於12月4日函復中選會，賴清德等6人經查該部戶政資訊系統國籍行政作業及現存檔案，均查無渠等辦理歸化、喪失或回復國籍變更案件檔存資料。
至於王家貞案，中選會說明，因其有公職人員選舉罷免法第26條第9款規定之情事，依法自不得登記為候選人，中選會依現行選務法律規定，獨立行使職權，並堅守選務中立與依法行政之立場，又正副總統與立法委員候選人之資格皆經中選會委員會議審定通過，且皆已發布新聞稿並對外說明在案，並未有特定立委擬參選人所稱該會未對外說明或剝奪其參政權等情。
中選會也強調，尊重特定立委擬參選人尋求司法救濟途徑，只是立委擬參選人仍不應發表與選務法令與事實相悖之不實言論，更不應恣意汙衊選務機關，併予敘明。
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