李亦伸專欄／魔獸效應2.0！「表弟」DeMarcus Cousins重磅登台

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兩個月前表弟曾經前往大陸職籃CBA探路，除了測試，也積極參加很多場外活動，包括三對三鬥牛表演，因為各種主客觀因素沒能取得加盟默契。這次表弟決定來台發展仍有「期間限制」。
表弟跟雲豹簽下的合約是先打四場主場，日期為明年1月20、21、27、28日四場雲豹比賽，後續如何合作?有沒有可能打完一整個賽季，要看情況。雲豹球團透露，表弟是因為個人因素，才決定保留合約彈性。
NBA等級球星登台，給球迷更多朝聖機會和瘋狂，雲豹這次再下重資找來表弟，手筆之大不亞於上季找來「魔獸」Dwight Howard。
魔獸上季為雲豹效力，雲豹賺飽網路聲量、現場票房，T1聯盟也在品牌、行銷、聲勢、網路討論話題大幅提升，聯盟、球團、企業到形象都獲得空前成功。
表弟今年取代魔獸，雲豹複製上季成功經驗，T1話題再起，雲豹又要賺飽網路聲量和更多焦點，票房、戰績、戰力全面突破。
不管表弟個人因素是什麼，雲豹四場「主場限定」，對球團是絕佳保障和嘗試，因為表弟的體能、狀況和適應力，仍需要實戰和時間考驗。
大陸媒體透露，表弟CBA之行受困於自己體能下滑，沒能獲得球團青睞，也未能談妥合約。這樣的說法有其可信度，但也不能盡信，因為表弟名氣、出身、規格都在高檔次，肯定要談一分「超級合約」，年薪至少200萬美元以上，還得稅後，至於附加條件包括食宿、獎金、個人空間都需要不同規格。
CBA談崩，表弟轉戰台灣職籃，台灣當然不可能再端出「魔獸」等級超值合約來迎接他，身體健康和比賽主宰力相對重要，尤其是雲豹今年很有競爭力，也有機會挑戰總冠軍，雲豹需要一個健康、攻防都有主宰力，同時能配合隊友和本土球員的核心球星。
表弟過去在NBA留下的紀錄是：個性暴鐰、易怒體質、性格不好掌控，跟球團、教練、隊友也不一定融洽。
過去4-5年表弟在 NBA歷經重大傷病、重出江湖、打零工、拿底薪合約、尋找狀況，還兩度被裁。上次在NBA出賽已經是2021-22年球季表弟為公鹿打了17場比賽，2022年1月，表弟與金塊簽下三分十日合約，整季打了31場。
至少一年半沒能在頂級聯賽出賽，表弟的體能和近況，還需要實戰考驗和測試。
對台灣球迷來說，上季看魔獸，今年看表弟，除了朝聖嘗鮮，更重要的是感受 T1職籃競爭氣氛和精采賽事，真正融入主場比賽，這是福氣。
台灣職籃產業面看，引進NBA大咖球星，刺激市場和球迷，創造議題和網路聲量，吸引最大關注力，這就是T1職籃最高等級行銷、宣傳，更是台灣職籃市場最特別激勵。
雲豹四場NBA表弟「主場限定」，球迷千萬不要錯過。.
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