Dcard遭二度搜索！檢警「約談法務人員」　創辦人之一發聲了

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至於Dcard共同創辦人兼現任首席CEO林裕欽，則尚未對外發聲，臉書發文停留在11月23日評論OpenAI董事會事件的看法。
據了解，Dcard在2011年成立，創辦人兼執行長林裕欽2020年還曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜，原本Dcard最初是台大、政大學生聯誼交友網站，「D」為「Destiny」意即宿命，後來轉為開放全台大學生申請註冊，到2016年底時，Dcard的會員人數就超過200萬餘人。後續Dcard還放寬註冊限制，讓社會人也能使用，用戶數量也持續增長。
而本次遭檢警搜查，Dcard官方也回應：「一直以來都依循個資法及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查，根據執法機關來函的資料調取範圍，會有相對應的調取標準，並在各案件上持續與執法機關互動，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，並確保良好的法治與站上討論氛圍」。
Dcard也強調，在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，皆配合提供執法機關相對應資料。「作為台灣有影響力的社群，我們也會持續在用戶資訊隱私權與協助司法調查這兩個重要價值中找尋最適方式，致力於增進社會福祉，謝謝各位的關注」。