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Dcard遭二度搜索！檢警「約談法務人員」　創辦人之一發聲了

▲Dcard近日驚傳被檢警大動作搜索，因為警方接獲大量詐騙、妨害名譽、違反兒少法的案件。（圖/Dcard）
▲Dcard近日驚傳被檢警大動作搜索，因為警方接獲大量詐騙、妨害名譽、違反兒少法的案件。（圖/Dcard）

記者潘毅／綜合報導

全台最大的社群平台Dcard，近期驚傳遭檢調搜索，今（18）日內湖警分局二度搜索，還約談公司法務人員到案說明。對此，Dcard創辦人之一的簡勤佑，稍早也在臉書上發聲：「希望 Dcard 可以順利度過這次困難」。

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簡勤佑是Dcard創辦人之一，他稍早在臉書上表示：「雖然離開多年，我依然是 Dcard 的創辦人，希望 Dcard 可以順利度過這次困難」。簡勤佑於2017年時離開Dcard，並在2020年4月時成為中國國民黨「數位諸葛亮」，當時擔任數位行銷科技長一職。

▲簡勤佑是Dcard創辦人之一，他稍早在臉書上表示：「雖然離開多年，我依然是 Dcard 的創辦人，希望 Dcard 可以順利度過這次困難」。（圖／取自簡勤佑臉書）
▲簡勤佑是Dcard創辦人之一，他稍早在臉書上表示：「雖然離開多年，我依然是 Dcard 的創辦人，希望 Dcard 可以順利度過這次困難」。（圖／取自簡勤佑臉書）
至於Dcard共同創辦人兼現任首席CEO林裕欽，則尚未對外發聲，臉書發文停留在11月23日評論OpenAI董事會事件的看法。

據了解，Dcard在2011年成立，創辦人兼執行長林裕欽2020年還曾入選美國《富比士》雜誌30歲以下精英榜，原本Dcard最初是台大、政大學生聯誼交友網站，「D」為「Destiny」意即宿命，後來轉為開放全台大學生申請註冊，到2016年底時，Dcard的會員人數就超過200萬餘人。後續Dcard還放寬註冊限制，讓社會人也能使用，用戶數量也持續增長。

▲國民黨數位行銷科技長簡勤佑（左）、文傳會主委王育敏（右）公開致歉。（圖 / 記者陳弘志攝）
▲國民黨數位行銷科技長簡勤佑（左）曾任國民黨數位行銷科技長。（圖 / 記者陳弘志攝）
而本次遭檢警搜查，Dcard官方也回應：「一直以來都依循個資法及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查，根據執法機關來函的資料調取範圍，會有相對應的調取標準，並在各案件上持續與執法機關互動，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，並確保良好的法治與站上討論氛圍」。

Dcard也強調，在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，皆配合提供執法機關相對應資料。「作為台灣有影響力的社群，我們也會持續在用戶資訊隱私權與協助司法調查這兩個重要價值中找尋最適方式，致力於增進社會福祉，謝謝各位的關注」。


 

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