台糖與高餐大合作　台灣風土農藝蘭姆酒奪世界烈酒賽銀牌

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法國將農藝蘭姆酒Rhum Agricole定義為新鮮採收壓榨甘蔗汁經發酵後蒸餾而成，主要生產於法屬迦勒比海島嶼；限定於巴西所生產的純甘蔗烈酒、酒精濃度38-48%的卡夏沙Cachaça，為全世界蘭姆酒上選最高等級，近年於全世界消費量市場快速成長，是世界烈酒市場新星，更是重要的島嶼風土蘭姆酒。
台灣甘蔗蘭姆酒以重量級新星之姿進入市場，回顧2021年，台糖研究所與餐旅大學簽署研究計畫，共同攜手研發『風土農藝蘭姆酒』。餐旅學校師生開始前往台糖位於『善化糖廠柳營區大康里柳營農場8 2耕區』所種植的有原生野蔗DNA血統的ROC24號品種。
其次制定SOP，將新鮮甘蔗採收後，立即清洗，榨汁後須維持在25度C以下，經過特殊設計法國之蒸餾器，蒸餾出農藝蘭姆原酒，灌注於老師陳千浩多年來與台中樹生酒莊合作釀造、世界十國獲獎的埔桃酒橡木桶內，純甘蔗釀出的第一道榨汁『台糖風土農藝蘭姆酒TSC Miracle Rhum pur jus de canne de Formose - Coeur de chauffe Ambré 2022』於木桶熟成六個月之後，散發新鮮甘蔗所帶來的鮮甜與芳香，口感細緻幽雅，方能初試啼聲，旋即獲得世界烈酒大賽銀牌肯定。
幕後功臣是國立高雄餐旅大學老師陳千浩，他於1997年畢業於法國勃根地大學釀造學系，是台灣首位取得法國葡萄酒釀造技師執照，近年全心投入「台灣地酒文化再生運動」將台灣地酒帶向國際連年獲獎。陳千浩曾於法國干邑區烈酒大學進修，鑽研於法國傳統蒸餾工藝。2015年，陳老師所研發生產的玉荷包荔枝蒸餾酒曾於法國釀酒師公會比賽獲得烈酒首獎肯定。
台灣酒業史學者范雅鈞博士強調，台糖公司目前計畫與餐旅大學老師陳千浩繼續投入研發能量，預計明年後開始量產這款高品質且展現台灣風土滋味的『風土農藝蘭姆酒』期盼能為台灣蔗業創造新榮景。
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