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「最美雙胞胎」女星依依爆10年婚斷！臉書發聲了：需要整理自己

▲最美雙胞胎女星的姊姊依依，今日被傳出和老公離婚，結束10年婚姻。對此，本人也親自發聲回應，需要整理一下自己的心情，將在明天統一對外說明。（圖／依依臉書）
▲最美雙胞胎女星的姊姊依依，今日被傳出和老公離婚，結束10年婚姻。對此，本人也親自發聲回應，需要整理一下自己的心情，將在明天統一對外說明。（圖／依依臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星依依（蔡依伶）與佩佩（蔡佩伶）是演藝圈知名的雙胞胎女星，怎料姊姊依依今（18）日傳出離婚消息，與結婚10年的老公史丹利結束婚姻。稍早，依依本人也親自在臉書上發聲，強調目前需要整理一下自己的心情，明天會在統一與大家進行說明，掀起外界討論。

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據《ETtoday新聞雲》報導，有民眾今天目擊依依與老公史丹利雙雙步出法院的「家事法庭」，而且兩人臉上都帶著嚴肅的表情，讓人不禁懷疑婚姻是否觸礁。

對此，依依本人也在臉書粉專親自發聲：「謝謝媒體朋友關心，謝謝大家諒解這時刻我需要整理一下自己，無法接受任何採訪，自己的家務事不好意思打擾大家，明天我會統一簡單說明的。再次感激。」

▲雙胞胎女星姊姊依依遭爆離婚，本人親自發聲，明天會再跟大家統一說明。（圖／依依臉書）
▲雙胞胎女星姊姊依依遭爆離婚，本人親自發聲，明天會再跟大家統一說明。（圖／依依臉書）
底下也湧入不少粉絲關心，「依美女加油！希望事情能夠順利解決」、「依依加油！」、「雖然不知道怎麼了，但隨時樂意當那位傾聽依依心聲的人」、「辛苦了！」、「還好嗎？」

據悉，依依和佩佩於2002年學生時期，因拍廣告而出道，再加上兩人都很喜歡表演，也學過芭蕾、民族舞蹈，接獲各大廠商邀約活動，因善於投資理財，還成為各大節目固定常客。有趣的是，姊妹倆都是在2013年登記結婚，創下演藝圈首位同時結婚的藝人。2015年還因全裸照片登上媒體引發討論，被封為演藝圈「最美雙胞胎」。

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▲「最美雙胞胎」依依佩佩近日飛往菲律賓長灘島度假。（圖／翻攝自佩佩臉書）
▲「最美雙胞胎」依依佩佩同時在2013年結婚，首創演藝圈紀錄。（圖／翻攝自佩佩臉書）

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