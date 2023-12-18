Dcard遭二度搜索！會員疑涉詐騙、兒少等案 刑事局還原現場狀況
知名網路社群平台Dcard遭爆上（11）月才遭檢調搜索，今（18）日又疑似因涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件，二度被搜索，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆親上火線，說明此案是受理民眾妨害名譽告訴後函請Dcard論壇提供相關資料，然該公司回函稱「僅於接獲法院來函或者法院核發令狀，例如調取票、搜索票或扣押裁定等，於合理範圍內協助調取作業」，遂辦理正式持搜索票到該公司總部調取相關資料，澄清並無執行現場搜索。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，Dcard遭週刊爆料，有會員因涉及詐騙、妨礙名譽、兒少等達上百案件，警方也因陸續收到民眾報案，因此報請檢方指揮偵辦，於11月3日就前往Dcard總部搜索約4小時，但在檢調欲調閱會員個資時，遭Dcard方以言論自由與隱私等例由拒絕；今日中午，北市內湖分局偵辦詐欺案件，再持搜索票前往其總部調閱相關資料。
對此，Dcard回應「Dcard一直以來都依循個資法及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查。根據執法機關來函的資料調取範圍，會有相對應的調取標準，並在各案件上持續與執法機關互動，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，並確保良好的法治與站上討論氛圍」。
事件引發社會議論，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆接受訪問，稱警方依Dcard來函所指的調閱範圍，後續向台北地方法院申請核發搜索票後前往。林建隆特此澄清，刑事局警方到場只調閱相關個案資料，並無執行現場搜索，但也呼籲，對於犯罪嫌疑人用網路匿名來犯罪，已經不是單純的言論自由；為了保護被害人的權益，警方依法調閱資料並積極偵辦，未來刑事局會與網路平台業者溝通，並充分尊重言論自由，也請相關業者配合，協助警方依法調閱資料，共同打擊網路犯罪。